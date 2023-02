L’Àrea de Promoció Econòmica de Roses ha distingit amb el segell de qualitat comercial «Sempre Roses, comerç tot l’any» els cinc primers comerços de la població. El reconeixement s’ha fet visible amb el lliurament d’una cadira gravada amb la marca de qualitat, que els comerciants podran exhibir a partir d’ara als seus establiments, oferint així un valor afegit a la seva oferta i als seus serveis, i donant un plus de seguretat i confiança als clients.

Flors Mateu, Can Manies, Fruites Esteve, El Racó de les Flors i La Postrería són els cinc comerços que des d’ara llueixen el distintiu i les cadires –dissenyades en diferents colors–, que visibilitzen l’excel·lència de l’establiment. El lliurament l’ha dut a terme el regidor de Promoció Econòmica de Roses, Fèlix Llorens, que ha felicitat personalment els comerços distingits per les seves bones pràctiques i per complir amb els objectius de qualitat de la marca.

Aquesta iniciativa neix de la voluntat del consistori per impulsar el comerç de la població i promoure la seva excel·lència. El segell de qualitat «Sempre Roses, comerç tot l’any», avalua aspectes com les bones pràctiques comercials, la selecció del producte, el bon tracte a la clientela i la seva fidelització.

El procediment per certificar els establiments s’inicia amb la visita d’una tècnica de Promoció Econòmica que informa com obtenir el distintiu. Posteriorment, els comerços interessats són avaluats presencialment i reben un informe amb recomanacions i un guiatge sobre les possibles àrees de millora detectades. Un cop supervisades, arriba el moment de rebre la cadira distintiva.