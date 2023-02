Amb projectes destacats com la construcció de noves escoles a Vilamalla (Josep Ribot i Olivas) i Figueres (Carme Guasch) amb 2,1 i 1,67 milions d’euros respectivament, la finalització de les obres de la comissaria dels Mossos d’Esquadra a la Jonquera (2,2 ME) o l’ampliació del CAP de l’Escala (1,1 ME), la Generalitat preveu invertir més de 62 milions d’euros a l’Alt Empordà des d’ara fins al 2026. Això, almenys, és el que es pot extreure dels detalls dels números sorgits dels pressupostos desencallats la setmana passada amb un pacte entre el president Pere Aragonès i el líder del PSC, Salvador Illa. Fonts de la Generalitat avisen que els números exactes per comarca no reflecteixen mai el total de la inversió pública en un territori concret, perquè «hi ha partides generals que són complicades perquè hi ha moltes inversions que no es poden territorialitzar». Anant, però, als projectes concrets assignats a cada població surt que a l’Alt Empordà els nous pressupostos de la Generalitat de Catalunya preveuen una inversió per a l’any 2023 de poc més de 18 milions d’euros (18.175.611). És a dir, de 125 euros per habitant. Amb la mirada més llarga, els números que va començar a dibuixar l’exconseller de Junts, Jaume Giró, va completar l’actual consellera republicana, Natàlia Mas, i s’ha acabat amb els pactes d’Aragonès amb Comuns i PSC dibuixen una inversió fins a l’any 2026 per a la comarca de més de 62 milions d’euros (62.350.259). Vindria a sortir, amb el darrer cens actualitzat, uns 430 euros per habitant.

En l’acord de pressupostos, hi ha un total de 57 projectes que, d’una manera directa, estan ubicats en poblacions de l’Alt Empordà. El tall més gran del pastís se l’emporten les actuacions que el govern de la Generalitat està fent al Logis Intermodal del Far d’Empordà i Vilamalla. Fonts del govern xifren en cinc milions d’euros el total de la inversió en un polígon que, entre altres empreses, acollirà el magatzem logístic de la multinacional Amazon. Un centre que, segons la companyia nord-americana, pot acabar donant feina a 1.400 treballadors. En part recol·locats de la planta que Amazon acaba de tancar a Martorelles. En el seu moment, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ja va destacar «l’aposta» de la multinacional per l’Alt Empordà remetent a les xifres de llocs de feina anunciats per la multinacional. Un segon bloc important de la inversió a l’Alt Empordà prevista en l’acord de pressupostos entre ERC i PSC fa referència al departament d’Educació. Hi ha prevista una partida de 2,1 milions d’euros per a la construcció de l’escola Josep Ribot i Olivas a Vilamalla i una altra d’1,6 milions per a la Carme Guasch de Figueres. També, tot i que la quantitat en aquest cas seria substancialment menor, el govern també posa la redacció del projecte de construcció del nou institut de Vilafant en aquest bloc. Pressupostos de Catalunya 2023: Aquesta és la inversió que es farà a l'Alt Empordà Més enllà del tema educatiu, entre els 57 projectes d’inversió previstos a l’Alt Empordà hi ha despeses de més de dos milions en «conservació de carreteres», dos milions d’euros més per un conveni amb ADIF per la «remodelació de l’estació de Vilamalla» o 1,7 milions en «inversions al Parc Natural de Cap Creus». Per altra banda, dues de les altres grans inversions projectades per a l’Alt Empordà des de la Generalitat seran la culminació de la comissaria de districte de la Jonquera i l’ampliació del CAP de l’Escala. Per a l’equipament policial de la Jonquera hi ha pressupostats 2.205.837 euros de cara a aquest any 2023 i per al centre sanitari de l’Escala una quantitat una mica més d’un milió d’euros (1.110.597). Principals projectes: Actuacions al Logis Intermodal El Far d’Empordà - Vilamalla: 5 milions d’euros.

Conservació de carreteres: 2,2 milions d’euros.

Nova construcció de la Comissaria de Districte de la Jonquera: 2,2 milions d’euros.

Nova construcció Escola Josep Ribot i Olivas a Vilamalla: 2,1 milions d’euros.

Nova construcció Escola Carme Guasch (Figueres). 2 línies: 1,6 milions d’euros.

Remodelació estació de Vilamalla, conveni amb ADIF: 2 milions d’euros.

Ampliació CAP de l’Escala: 1,1 milions d’euros.

Inversions al Parc Natural del Cap de Creus: 1,7 milions d’euros. «Els del 2023 són els pressupostos amb més suport parlamentari en 22 anys»