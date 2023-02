«Tanquem elBulli per obrir elBulli», del juliol del 2011 al juny del 2023

El 30 de juliol de 2011, Ferran Adrià i Juli Soler van reunir al seu voltant alguns dels millors cuiners del món, molts amb passat a les cuines d’elBulli en algun moment de la seva formació, per cuinar l’últim sopar del mític restaurant de cala Montjoi. El gironí Joan Roca, el rosinc Mateu Casañas, Andoni Luis Aduriz, René Redzepi, José Andrés, Massimo Bottura... No hi faltava ningú. Era un comiat. Però, també, un punt i a part.

ElBulli acabava la seva etapa com a restaurant en el dia a dia, però anunciant que, dos anys després, al mateix paratge de cala Montjoi veuria néixer elBulliFoundation. «Tanquem elBulli per a obrir elBulli», assegurava Adrià el 2011. Com és sabut, el 2013 no es va inaugurar res a la cala situada dins del Parc Natural de Cap de Creus. Endarreriments, crítiques de sectors ecologistes, projectes que es redefinien i tornaven a començar, una inversió final propera als dotze milions d’euros... I, finalment, una nova data, juny del 2023, i un nou concepte: elBulli1846.

Entremig dotze anys. Suficient temps perquè molta gent dubtés del projecte. Els que menys ho feien, els que més coneixien Ferran Adrià. En el moment del desè aniversari del tancament del restaurant, el juliol del 2021, els dubtes ja s’havien anat esvaint. Llavors es parlava del 2022 com a data d’inauguració i, per exemple, en aquell moment, l’actual cap de sala del Castell de Peralada Restaurant i exdeixeble de Juli Soler, Toni Gerez, no tenia dubtes que a cala Montjoi tornaria a ser un gran lloc de peregrinatge. «El llegat d’El Bullli és molt gran i segur que perdurarà anys, per començar ja amb tot el que és el Bullifoundation que, coneixent les obres i tot i el que allà s’està fent, crec que serà un punt de referència per l’estudi de la gastronomia a escala mundial i un gran punt d’atracció turístics econòmic per a l’Empordà i per a Catalunya», pronosticava Gerez.

En els mesos següents del desè aniversari, Ferran Adrià va anar desgranant el projecte en una conferència a Tribuna de Girona i en un acte a Roses mateix. «No serà un museu a l’ús, perquè mai un restaurant s’ha convertit en un museu. D’aquí a cent anys, la gent vindrà per a veure on estava i què passava aquí, perquè mostrarem el perquè de la seva influència», parlava llavors Ferran Adrià sobre aquest elBulli1864 que la setmana passada, coincidint amb Madrid Fusión, va concretar que s’obrirà a finals d’aquest mes de juny vinent. Gairebé dotze anys després d’aquell últim sopar del juliol del 2011.