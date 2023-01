L'economia espanyola va créixer un 5,5% el 2022, tot i el context de crisi que s'arrossega des de la pandèmia de la covid-19 i la guerra a Ucraïna. Així ho constaten les dades del Producte Interior Brut (PIB) publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Es tracta d'una xifra per sobre de les últimes previsions del govern espanyol, que situaven al voltant del 4,4% el creixement de l'economia pel 2022. Pel que fa a la variació trimestral, es va situar en el 0,2%, una dècima per sobre del tercer trimestre. La taxa s'explica principalment per la baixada del consum intern –que va baixar 2 punts- i la demanda externa, és a dir, el turisme i les vendes a l'exterior, que van caure una dècima respecte al trimestre passat.