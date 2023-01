El mes de febrer de l’any passat, l’Incasòl va vendre a l’empresa Consum Cooperativa dues parcel·les del sector residencial avinguda Costa Brava, al parc de les Aigües de Figueres, amb la intenció de construir-hi un supermercat i un aparcament amb capacitat per a uns 80 vehicles. Les obres de la instal·lació comercial van començar la setmana passada.

Aquesta és la primera obra que s’executa al sector del Parc de les Aigües des de l’any 2011, quan es va estrenar l’escola que porta el mateix nom. L’acte inaugural va tenir lloc el 23 de març amb la presència de la consellera d’Educació, Irene Rigau amb Santi Vila com a alcalde.

Els terrenys del nou supermercat estan situats davant de la cruïlla del carrer Barceloneta i sumen un total de 4.105 metres quadrats de sòl, 4.105 metres quadrats de sostre i 8.715 metres quadrats de sostre per a habitatges. L’import de l’operació de compravenda es va tancar per valor de 2,38 milions d’euros. «Amb aquesta obra, podem dir que el parc de les Aigües comença a moure’s i esperem que les altres operacions urbanístiques prosperin», deia el mes d’octubre passat el regidor d’Urbanisme, Xavier Amiel, quan la Junta de Govern de l’Ajuntament va aprovar la concessió de la llicència municipal d’obra major per a la construcció d’aquest edifici comercial, que estarà situat en el número 1 del carrer Sant Pere de Rodes.

51 habitatges socials

Amb anterioritat, l’1 de setembre, la mateixa Junta de Govern ja havia aprovat el conveni entre l’Ajuntament de Figueres, Incasòl i AHC, per a la construcció de 51 habitatges amb protecció oficial de lloguer assequible destinats als joves en aquest mateix sector. El cost de construcció, aproximat, és de 7,40 milions d’euros.

Aquests terrenys de 2.586,37 m² de superfície registral i 2.587 m² de superfície cadastral, estan situats al carrer Sant Climent Sescebes 8 i avinguda Costa Brava 25, de Figueres. Segons l’Ajuntament, les obres, que s’havien d’iniciar el 2022, «responen a les conclusions de l’estudi de necessitat d’habitatge de lloguer a Figueres que va redactar Incasòl l’any 2020».

El Parc de les Aigües està plenament consolidat com a gran bossa d’aparcament lliure gratuït situat a prop del centre comercial. Cada dia és utilitzat per centenars de treballadors que tenen la seva feina en diversos punts de la ciutat, a més a més dels veïns dels diversos barris que l’envolten i que, en molts casos, van ser concebuts sense gaires espais oberts i amb poques places d’aparcament en els edificis privats.

L’existència de pàrquings públics ben condicionats es materialitza en el rec Arnau i en els solars a tocar la plaça Lluís Companys. Tanmateix, també hi ha parcel·les edificables que avui serveixen d’aparcament a la vora del barri de l’Horta Capallera i en el cor del Parc de les Aigües. Temps enrere, el gran solar de l’avinguda de Perpinyà també va funcionar com a punt estratègic llogat per l’Ajuntament a l’Incasòl, però va caldre tancar-lo un cop l’organisme de la Generalitat va vendre els terrenys a una empresa privada, la promoció de la qual està pendent d’execució.