El Congrés ha aprovat el decret anticrisi que inclou la rebaixa de l'IVA d'aliments bàsics durant sis mesos, el xec de 200 euros per a famílies vulnerables i la limitació dels augments dels lloguers, entre d'altres.

La norma aprovada en l'últim Consell de Ministres de 2022 ha obtingut el suport del PNB, PDeCAT i EH Bildu i l'abstenció de PP, ERC i Cs. Han votat en contra JxCat i la CUP. "Farem el que sigui necessari el temps que sigui precís per protegir les famílies i empreses del nostre país", ha dit el ministre de Presidència, Félix Bolaños, que ha defensat les mesures en el ple extraordinari d'aquest dimarts.

Bolaños ha reivindicat que la situació econòmica a Espanya és "raonablement positiva" malgrat els "presagis" de la dreta. "Ha resistit bé" i el 2023 "serà un molt bon any", ha afirmat.

El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, ha criticat que ser "garrepa no fa cap bé" al govern espanyol. "Crec que la situació requereix mesures conjunturals i valentes", ha dit en declaracions als passadissos del Congrés.

La diputada de JxCat, Pilar Calvo, ha denunciat que amb aquest decret l'executiu fa "pur xantatge polític".

El PP vol ampliar la rebaixa d'IVA

El decret elimina l'IVA del 4% que tenien el pa, les farines panificables, la llet, el formatge, ous, fruites, verdures, hortalisses, llegums, patates i cereals i rebaixa del 10 al 5% el de l'oli i la pasta. El PP reclama que s'ampliï a la carn, el peix i les conserves. El diputat del PP Jaime de Olano ha justificat l'abstenció pel fet que el decret "inclou mesures del PP", però ha retret que les hagi aplicat "tard, malament i a rastres" i "sense diàleg amb l'oposició".

De Olano ha dit que el govern espanyol ha "copiat" propostes dels populars en relació amb l'IVA i ha lamentat que si s'haguessin aplicat al setembre, quan ho va proposar el líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, la ciutadania s'hauria estalviat 353 milions d'euros.

Crítiques a la part sobre renovables

L'article 22 del decret eximeix projectes d'energies renovables de sotmetre's a una avaluació ambiental procediment els requisits ambientals "amb caràcter excepcional i transitori". Ho ha criticat Unides Podem. El diputat Juan López de Uralde ha dit que aquesta no pot ser la via per agilitzar els projectes i ha advertit que "no ajuden al sector". "El que fan és permetre que els mals projectes es colin", ha afirmat.

El diputat d'ERC Joan Capdevila ha avisat que la "simplificació administrativa no pot girar únicament sobre l'absència d'estudis d'impacte ambiental". Tant la formació lila com els republicans han esperat una rectificació.

La CUP ha votat en contra del decret justament perquè s'hi ha inclòs aquesta "reducció del control de les macroinstal·lacions de renovables". "Fomentar els macroparcs saltant-se l'impacte ambiental només obeeix a l'interès dels que els construeixen", ha dit el diputat anticapitalista Albert Botran. També han criticat aquesta part del decret el BNG o Compromís.

Mesures del decret

El text inclou la pròrroga dels preus dels lloguers en renovacions de contractes que finalitzin abans del 30 de juny de 2023. Els contractes es mantindran sis mesos amb el mateix preu i com a màxim podran apujar-se un 2% si no hi ha acord entre les parts. L'executiu també va prorrogar durant tot l'any el límit del 2% de l'augment interanual dels contractes de lloguer indexats a l'IPC.

El paquet anticrisi, a més, estableix que la bonificació dels carburants de 20 cèntims per litre es limiti a sectors professionals i hagi deixat de ser generalitzada. A més, el text manté la rebaixa del 30% de les ajudes per reduir el preu del transport urbà i interurbà en aquells casos en què autonomies o ajuntaments ho complementin fins al 50%.

Una altra rebaixa fiscal que es manté sis mesos més és la de llum i gas i també es manté la prohibició durant tot el 2023 dels talls de subministraments essencials i l'extensió del bo social. El preu del preu màxim del butà també continuarà congelat.