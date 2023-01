El Servei Municipal d’ocupació de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha registrat 110 ofertes laborals aquest 2022, 38 més que l’any anterior. El servei ha atès a 414 persones i se n’han inscrit 227. Respecte a la inserció, 42 persones han trobat feina aquest 2022, la mateixa xifra que l’any 2021. Segons Anna Massot, regidora d’Ensenyament, Benestar Social i Famílies, Participació Ciutadana, Treball Formació i Ocupació, en declaracions a Empordà TV.

Massot ha explicat que per aquest 2023 valoren la possibilitat de tornar a obrir també el servei d’Aula Activa al Casal de Castelló d’Empúries. Durant el 2022 s’han realitzat a l’edifici Alberes d’Empuriabrava. En les sessions es fa recerca activa de feina i està obert a les persones inscrites al servei, amb acompanyament a la cerca telemàtica.

Un dels èxits de l’any passat han estat els cursos formatius orientats a una professió determinada, sovint planificats veient la demanda de les empreses. «Amb aquests tallers, intentem promoure formacions on es treballen diferents aspectes laborals. Des de preparació d’entrevistes de feina o millora del curriculum vitae fins a formació específica en manipulació d’aliments, per exemple, per feines en carnisseries, peixateries, entre altres», assegura Massot. I afegeix que: «L’última vegada que es va fer una formació en peixateria totes les persones que la van fer es van inserir en el mercat laboral just després d’acabar el curs. Es busquen formacions que realment siguin útils segons les necessitats laborals del nostre entorn».

Aquest és un servei d’informació, assessorament i orientació laboral per a persones empadronades al municipi en procés de recerca i millora de feina.