L’Escala és una de les destinacions turístiques de referència de la Costa Brava. A cavall entre l’Alt i el Baix Empordà, gaudeix d’una completa oferta vinculada al mar, el patrimoni històric i l’entorn natural. L’Ajuntament fa temps que és plenament conscient de la seva potencialitat, i per això aquests darrers anys ha premut l’accelerador per a potenciar aquestes qualitats. Aquest desembre, l’àrea de Turisme, que encapçala la tinent d’alcalde Marta Rodeja, ha mantingut una intensa reunió informativa a l’Alfolí de la Sal amb els representants empresarials vinculats amb el sector turístic i comercial que ha servit per a explicar el full de ruta del municipi a curt i mitjà termini.

Entre els objectius d’aquest primer trimestre, hi ha tancar la documentació per a la sol·licitud de Fons Next Generation en l’àmbit dels Plans de Destinacions Sostenibles. Ajuntament i empresaris van intercanviar punts de vista «amb la voluntat de treballar junts, de manera coordinada per a poder enfortir la nostra oferta amb noves accions de sostenibilitat ambiental, com ara augmentar l’eficiència energètica dels equipaments públics, millorar la mobilitat i els aparcaments, entre altres aspectes», detalla Marta Rodeja.

Aquests darrers anys, l’Escala ha aconseguit atenuar la presència de vehicles a primera línia de mar amb la reforma del nucli antic i també ha apostat per fer nous aparcaments, com el del rec del Molí. Més enllà d’aquests aspectes de servei quotidià, el municipi també vol jugar fort amb altres cartes ambientals. Marta Rodeja matisa que «els documents de petició dels fons europeus s’han començat a redactar per a fer una sol·licitud ben fonamentada», i no amaga que l’Escala pot presentar diversos actius rellevants «com són l’adquisició recent de Vilanera o la previsió de recuperar l’estany de Poma com a revulsiu per a la zona de Riells. Ambdós espais tenen un fort component ambiental vinculat al parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Volem continuar apostant per ser una destinació allunyada de les massificacions».

La previsió municipal és de rebre «entre dos i tres milions d’euros per a poder invertir en accions de millora. Entre els projectes hi pot haver propostes fetes per l’empresariat local i que puguin ser assumides des del consistori».

La reunió de l’Alfolí també va servir per a fer balanç de la temporada 2022 «que ha estat millor que les dels dos anys de pandèmia i superior a la del 2019». Rodeja destaca «una tendència favorable al creixement turístic fora de la temporada habitual d’estiu», la qual cosa «suposa una empenta per a la nostra voluntat de ser una destinació atractiva durant tot l’any».