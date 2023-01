La Sala Segona del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha declarat que l’empresa haurà d’assumir el cost de les ulleres graduades o de les lents de contacte d’aquells empleats que treballin davant una pantalla d’ordinador i que les necessitin, segons avança el portal economistjurist.es.

La sentència, del 22 de desembre de 2022, respon a una qüestió plantejada per un tribunal romanès. L’usuari afectat treballava per a la Inspecció General d’Immigració del Departament de Cluj (Romania) i exercia les seves funcions amb equips que incloïen pantalles de visualització.

Segons l’empleat, treballar davant una pantalla d’ordinador li va provocar un important deteriorament de la vista. De fet, seguint la recomanació del seu metge especialista, l’home va decidir canviar-se d’ulleres graduades per corregir la disminució de l’agudesa visual.

Com que el sistema nacional de sanitat romanès no contemplava el reembors dels 530 euros que li van costar les esmentades ulleres graduades, el treballador va sol·licitar a l’empresa que li reemborsés l’esmentada quantitat. No obstant, Inspecció va denegar tal sol·licitud.

Ja en seu judicial, el Tribunal de Districte de Cluj va desestimar la demanda plantejada pel treballador i va advertir que no es complien les condicions per obtenir el reembors sol·licitat, ja que la normativa interna no establia el dret al reembors dels costos dels dispositius correctors especials, sinó únicament un dret a obtenir tals dispositius en cas que fos necessària la seva utilització. L’empleat va recórrer en cassació davant el Tribunal Superior de Cluj.

Llavors, aquest òrgan jurisdiccional va decidir suspendre el procediment i plantejar al TJUE quatre qüestions prejudicials. En concret, el Tribunal preguntava si la Directiva 90/270 referent a les disposicions mínimes de seguretat i de salut relatives a la feina amb equips que inclouen pantalles de visualització, s’havia d’interpretar en el sentit que l’obligació de l’empresari de proporcionar als treballadors afectats un dispositiu corrector especial podia complir-se, bé mitjançant l’entrega directa del dispositiu al treballador, bé mitjançant el reembors de les despeses que aquest hagi hagut d’efectuar o bé mitjançant l’abonament al treballador d’un complement salarial de caràcter general.

En primer terme, l’Alt Tribunal Europeu recalca que l’art. 9.3 de la Directiva 90/270 imposa a l’empresari l’obligació de garantir que els treballadors afectats obtinguin, en el seu cas, un dispositiu corrector especial, però no especifica la manera com la companyia està obligada a complir l’esmentada comesa.

Després d’això, seguint la línia marcada per l’advocada general, el TJUE obre la possibilitat que les empreses assumeixin el cost d’adquisició d’unes ulleres graduades. En paraules de la Sala Segona, «el reembors per part de l’empresari del cost d’adquisició d’un dispositiu corrector especial va d’acord amb l’objectiu de la Directiva 90/270, ja que garanteix un augment del nivell de protecció de la seguretat i de la salut dels treballadors».

Finalment, la sentència recull que la finalitat dels apartats 3 i 4 de l’art. 9 de la repetida directiva de proporcionar als treballadors, «sense cap càrrega» financera, dispositius correctors especials en el supòsit que resultin necessaris, pot arribar-se, «bé directament, mitjançant l’entrega de tal dispositiu al treballador afectat per part de l’empresari, o bé indirectament, mitjançant el reembors del cost de l’esmentat dispositiu per part de l’esmentat empresari». Això sí, com a matís, el TJUE impossibilita que aquesta obligació s’efectuï mitjançant l’abonament al treballador d’un complement salarial de caràcter general.