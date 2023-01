Més de 13,2 milions de viatgers en deu anys d'AVE a Girona i Figueres

El 8 de gener de 2013 s'inaugurava el servei d'alta velocitat a Girona i Figueres-Vilafant, amb un viatge inicial presidit pel llavors príncep Felip, els presidents dels governs espanyol, Mariano Rajoy, i català, Artur Mas, i l'alcalde de Girona, Carles Puigdemont. Una estampa impossible de repetir, però que va servir per posar en funcionament de forma regular, a partir del 9 de gener, els serveis d'AVE i Avant, i posteriorment Avlo (alta velocitat low cost) i Euromed, que durant aquesta primera dècada d'existència han transportat 13.275.000 persones. Segons assenyala Renfe, tots aquests desplaçaments han suposat la reducció de la circulació de 8,8 milions de cotxes, "amb el corresponent estalvi en costos socials i mediambientals". Segons afegeix la companyia, aquests viatgers han evitat l'emissió de 161.100 tones de CO2 si haguessin anat en cotxe.

Tot i que inicialment Renfe va explotar la línia conjuntament amb la francesa SNCF, fet que li permetia connectar Girona i Figueres amb Barcelona i Madrid però també amb París, el passat 11 de desembre es va trencar aquesta explotació conjunta per decisió unilateral d'SNFC. Des de llavors, els trens de Renfe ja no poden arribar a França, però l'operadora espanyola manté l'oferta de trens Avant al corredor de Vilafant-Girona-Barcelona. A més de conservar les 13 freqüències que hi havia fins ara (tot i que havien arribat a ser quinze abans de la pandèmia), Renfe explica que ha incrementat el nombre de places setmanals fins a les 42.500, xifra que significa un 15% més que les existents l'any 2019.

De la mateixa manera, Renfe recorda que SNCF -que ara opera en solitari la línia Barcelona-Girona-Figueres-París- no disposa de places Avant (més econòmiques) als seus trens, com sí que ho feia quan operava conjuntament amb Renfe. En canvi, la companyia ferroviària espanyola explica que ells sí que han posat en funcionament un nou Avant amb uns horaris similars als de Barcelona-París (al voltant de les nou del matí en sentit nord i a primera hora de la tarda en sentit sud) per poder atendre la demanda de viatgers.

Finalment, Renfe recorda que és l'única companyia que, en un mercat liberalitzat, comunica Girona i Figueres amb la resta de l'Estat, ja que Ouigo i Iryo no tenen parada a les comarques gironines.