L'associació de consumidors Facua ha denunciat a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) vuit cadenes de distribució per no repercutir la rebaixa de l'IVA a tots els aliments afectats per la mesura. L'associació ha revisat l'evolució de 676 preus als supermercats Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Lidl, Hipercor i Mercadona entre el 30 de desembre i el 3 de gener i ha detectat que en 52 casos no s'ha aplicat una baixada en el preu equivalent a la de l'impost sobre el valor afegit. A més, 34 preus són idèntics que en acabar l'any, 11 no han repercutit la totalitat de la rebaixa fiscal i set són fins i tot més elevats.

L'associació recorda que els establiments no poden apujar els preus dels aliments afectats per la baixada de l'IVA fins a finals d'abril. Aquest límit de preus encara es podria allargar dos mesos més si l'IVA subjacent del mes de març no està per sota del 5,5%. "Només seran legals les pujades justificades en increments de costos", indica Facua en un comunicat emès aquest dijous.

De moment, el percentatge d'irregularitats oscil·la entre un 1% de Mercadona i Hipercor, i el 17% de Dia, seguit del 10% de Carrefour. En la major part dels casos, les irregularitats detectades consisteixen a "cobrar als consumidors el mateix import que abans de la baixada de l'IVA, de manera que la totalitat s'estaria destinant a un augment del marge de benefici de l'establiment".

També hi ha productes en què el preu de venda al públic és fins i tot superior al dels dies previs a l'entrada en vigor de la mesura. Així mateix, també hi ha "pràctiques incorrectes d'arrodoniment a l'alça per sumar-hi un cèntim quan en realitat haurien de ser a la baixa".

El nombre més gran d'anomalies s'ha detectat a la cadena Dia, a Carrefour i Eroski.

En les seves denúncies, Facua sol·licita a la CNMC que investigui les pràctiques i obri els expedients sancionadors oportuns per determinar si els preus aplicats suposen un augment en els marges de benefici empresarial o estan justificats per increments en els costos dels productes on no s'ha repercutit baixada de l'IVA.

Des de l'1 de gener s'ha d'aplicar 0% d'IVA al pa comú, les farines, la llet, els formatges, els ous, les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals.