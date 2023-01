Aconseguir les joguines de moda, del miratge al miracle

Mentre els nens i nenes marquen catàlegs sencers de joguines per a confeccionar una carta, sovint quilomètrica, a Ses Majestats els Reis d’Orient, hi ha presents que, als ulls dels més petits, són innegociables. Tant és aquesta llei no escrita que, si el 6 de gener a trenc d’alba no apareixen embolcallats, poden fer descarrilar la màgia cap a una voràgine de frustració (de ben segur que tots vostès recordaran aquell regal que, de petits, els Reis Mags mai els van concedir).

Però en temps de descompte per l’arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar, els patges reials viuen una autèntica odissea per a aconseguir el regal més esperat, que precisament ha de ser aquest i no cap altre, que els infants han especificat en les seves cartes amb il·lusió, lletra prou clara i un xec en blanc d’esperança. La missió, a aquestes dates, ja frega el miracle. És el cas d’una de les joguines estrella d’aquesta campanya de Nadal, La Casa de Gabby, una casa de nines inspirada en els personatges de la sèrie de Netflix La Casa de Muñecas de Gabby, que fa setmanes que està esgotada. «A principis de desembre ja no en quedava ni una», assenyala la botiguera de l’establiment Joguines Somnis de Girona, que afegeix que «la sèrie s’ha popularitzat tant entre el públic infantil que totes les nenes frisen per tenir-ne una».

Expressament des de França

Però l’èxit del fenomen televisiu ha traspassat fronteres. I l’allau de demanda també. «Fins i tot han vingut clients expressament des de França buscant aquesta joguina en concret, perquè allà també està esgotada», explica la responsable de la botiga Drim de Salt, Lídia Muñoz.

I és que ara, l’imaginari dels més petits no es redueix només als anuncis de joguines, sinó que les plataformes digitals també s’han convertit en una font d’inspiració. I és aquí on s’explica l’èxit d’una altra de les joguines estrella, el Tamagotchi (la mascota virtual engabiada en un aparell en forma d’ou), que després de revolucionar la infància de molts nens i nenes en la dècada dels 2000 ara ha ressuscitat i torna a arrasar a les botigues de joguines després d’aparèixer a les mans de la protagonista de la pel·lícula d’animació Red (que es va estrenar directament a Disney+), firmada per Disney i Pixar. «Abans de Nadal ja no en quedaven, trobar-ne un abans de Reis és una missió gairebé impossible», sentencia la botiguera de Joguines Somnis de Girona.

Botiguers lamenten que els portals "s'aprofiten de la il·lusió dels nens per apujar els preus de forma desorbitada"

Ressaca emocional del Mundial

Una altra de les joguines de moda ha estat el camp de futbol de Playmobil, des de fa dies també exhaurit a gairebé totes les superfícies comercials catalanes. «Cada dia rebem més de cinc trucades preguntant si ens en queda alguna unitat perquè ja han rondat tots els establiments i no el troben enlloc», confessa Muñoz. Una moda que atribueix directament al Mundial de Qatar.

El poder de la nostàlgia

Les modes sempre tornen. I un altre dels articles que aquestes darreres setmanes ha sorprès els botiguers ha estat el joc de taula de Jumanji, que en la majoria d’establiments fa dies que està esgotat. «Era la pel·lícula que sempre vèiem de petits», confessa la dependenta de Joguines Somnis, que assegura que aquest ha estat un dels detonants de compra. «A Girona no ens en queda ni una sola unitat», afegeix una botiguera de l’establiment Abacus, que reconeix que cada dia els truquen clients demanant-los si tenen el producte disponible en estoc.

Els portals d’internet han aprofitat el compte enrere i la desesperació de moltes famílies per a inflar els preus dels articles més aclamats, esgotats des de fa setmanes a les botigues físiques. La Casa de Gabby, que es venia a 129 euros als establiments, a internet es pot trobar a 220 euros, gairebé el doble del seu preu original. En el cas del camp de futbol de Playmobil, que costava 43 euros a les botigues físiques, a internet es ven a 70 euros (fins i tot un portal especifica que el 2 de desembre el seu preu era de 37 euros i que ahir es va enfilar fins als 70 euros). Però la llei de l'oferta i la demanda és ferotge. «S’aprofiten de la il·lusió dels nens per a apujar els preus de forma desorbitada», lamenta la responsable de la botiga Drim de Salt.