Renfe començarà el pròxim 9 de gener a retornar de manera automàtica les fiances de 10 i 20 euros pagades pels usuaris de Rodalies i Mitjana Distància, respectivament, vinculades a l'ús dels abonaments gratuïts que han usat més de 2,5 milions de persones en els últims quatre mesos.

Així ho ha assenyalat la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en una trobada amb la premsa celebrada aquest dilluns en l'estació madrilenya de Nuevos Ministerios, on ha repassat la manera de procedir per a tornar a sol·licitar els nous abonaments gratuïts per a viatjar durant els pròxims quatre mesos.

Així, a partir del 9 de gener, tots els usuaris que van pagar la fiança amb targeta rebran de manera automàtica la seva devolució, mentre que els que la van pagar en metàl·lic podran sol·licitar el reembossament presencialment a partir del 15 de gener.

No obstant això, no rebran la devolució aquells viatgers que hagin fet un ús indegut dels abonaments, en reservar diverses places en un dia i no viatjar en cap. Fins al 23 de desembre, només 70 viatgers van ser ja informats per Renfe que se'ls retiraria l'abonament i se'ls confiscaria la fiança.

Dels més de 2,5 milions d'abonaments expedits, un 30% pertany a la xarxa de Rodalies i un 30% a la de Mitjana Distància, distribuïts per tota la geografia espanyola, segons ha informat la ministra.

Sánchez també ha traslladat l'estalvi estimat per a una família de quatre membres que utilitzarà l'abonament al llarg de tot l'any 2023: a Madrid ascendeix a 1.800 euros, a Barcelona a 2.200 euros i a València a més de 3.000 euros. Així mateix, per als usuaris de, per exemple, un trajecte de Mitja Distància entre Mèrida i Badajoz, l'estalvi serà de 1.800 euros.

La ministra ha defès que el Govern ha engegat tots els dispositius humans i materials possibles perquè aquesta renovació de l'abonament siga "fàcil i efectiva", al mateix temps que ha ressaltat que es tracta d'una mesura "històrica i sense precedents" engegada perquè més ciutadans aposten pel transport públic i lluitar contra el canvi climàtic.