Els usuaris de Renfe podran obtenir a partir d'aquest dijous, 29 de desembre, els nous abonaments gratuïts de Rodalies i Mitjana Distància per a viatjar fins al 30 d'abril, que podran renovar al llarg de l'any cada quatre mesos.

Per a agilitzar l'adquisició dels abonaments i evitar esperes, Renfe ha habilitat l'app de Rodalies Renfe o, en el cas dels abonaments de Mitjana Distància i Avant, la web de Renfe, per a adquirir els nous abonaments en les mateixes condicions que els que han estat vigents en l'últim quadrimestre.

En concret, és necessari depositar una fiança de 10 euros en el cas de Rodalies, i de 20 euros per a cada servici de Mitjana Distància convencional. El pagament amb targeta permetrà la devolució automàtica de la fiança, una vegada es constate que s'ha complit la condició d'haver realitzat 16 desplaçaments durant aquests quatre mesos.

Per als xiquets menors de 14 anys sense DNI, s'ha creat, a més, un abonament recurrent per a servicis de Mitjana Distància, que podrà ser adquirit en 'renfe.com' o per l'app de Renfe. El pare, la mare o el tutor podran adquirir, per mitjà del seu NIF, NIE o passaport, un màxim de quatre abonaments de xiquet per a un origen i destinació, durant el període de validesa.

Des que es va engegar aquesta mesura el passat 24 d'agost, Renfe ha expedit prop de 2,5 milions d'abonaments gratuïts de Rodalies, Rodalies i Mitjana Distància i amb el descompte del 50% en trens d'alta velocitat per a mitjana distància.

Des del passat 7 de desembre estan en vigor les noves mesures publicades en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), pel qual es va modificar l'operativa de venda i utilització dels títols multiviatge gratuïts de Mitjana Distància, que restringeix la formalització de viatges, l'adquisició d'abonaments i se sancionen els usos irregulars reiterats, entre altres actuacions. De fet, ja s'han retirat prop de 200 abonaments.

La pròrroga de la gratuïtat també inclou els serveis Avant entre Orense i la Corunya i entre Madrid i Salamanca que es presten sobre la xarxa d'ample convencional, i els nous serveis de Múrcia-Alacant per la xarxa d'altes prestacions. Per a la resta dels servicis ferroviaris d'Avant es prorroga el descompte del 50%.

Aquest mateix descompte s'aplicarà a altres trajectes d'alta velocitat que han sigut declarats Obligació de Servici Públic (OSP), els abonaments del qual amb descompte estaran disponibles per a viatjar des del pròxim 23 de gener i que funcionaran amb les mateixes condicions que un Abonament Avant.