El xec de 200 euros per a famílies vulnerables anunciat aquest dimarts pel Govern podrà sol·licitar-se des del 15 de febrer i fins al 31 de març de 2023 en la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Aquesta és una de les mesures incloses en el reial decret llei aprovat aquest dimarts per l'Executiu per a fer front a l'impacte de la guerra a Ucraïna en l'economia i que aquest dimecres s'ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) amb entrada en vigor immediata.

Qui podrà beneficiar-se?

L'ajuda està prevista per a persones físiques amb fins a 27.000 euros de renda anual el 2022 i que tinguessin un patrimoni inferior a 75.000 euros anuals a 31 de desembre d'enguany, per la qual cosa podria arribar a 4,2 milions de llars per a «pal·liar l'efecte perjudicial en els preus ocasionat principalment per la crisi energètica derivada de la invasió d'Ucraïna».

El Govern ha previst una partida de 1.200 milions d'euros per a aquesta línia i cada ajuda s'abonarà mitjançant transferència bancària.

Els beneficiaris hauran d'haver realitzat durant 2022 una activitat per compte propi o d'altri per la qual estiguin donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, o haver estat beneficiaris de la prestació o subsidi per desocupació, a més que han de tenir la residència habitual a Espanya.

Incompatibilitats

Segons detalla el decret llei, no tindran dret a l'ajuda els qui, a 31 de desembre de 2022, percebin l'ingrés mínim vital o pensions abonades pel Règim General i els Règims especials de la Seguretat Social o pel Règim de Classes Passives de l'Estat i tampoc els qui fossin administradors de dret d'una societat mercantil.

També detalla que es transferirà a les Institucions Navarreses i a les Institucions Basques les quantitats corresponents als NIF dels possibles beneficiaris que estiguin domiciliats en aquestes comunitats autònomes.

Els pagaments corresponents es faran per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, prèvia provisió de fons pel Tresor Públic, mitjançant transferència bancària.