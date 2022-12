El Govern central ha eliminat la bonificació generalitzada al combustible per a l'any 2023 i ha decidit només mantenir-la per al col·lectiu de professionals, que inclou transportistes, agricultors, navilieres i pescadors, amb la qual cosa el descompte de 20 cèntims desapareixerà el pròxim 1 de gener per als clients particulars.

Així ho ha anunciat el president del Govern central, Pedro Sánchez, durant la seva compareixença després de la reunió de l'últim Consell de Ministres d'aquest any. La pròrroga del descompte de 20 cèntims per litre per al transport professional per carretera s'abonarà al final de cada mes. Per als agricultors, l'ajut directe s'aplicarà mitjançant la devolució de l'impost especial d'hidrocarburs. Té un cost de 240 milions d'euros. Sánchez ha assenyalat que l'evolució de les últimes setmanes del preu dels carburants ha estat favorable, la qual cosa explica que no s'hagi prorrogat per als particulars, però ha defensat que el descompte ha tingut un "efecte indubtable positiu en milions de treballadors".