Després de mesos de treball intens, l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà i l’agrupació publicoprivada Empordà Turisme, amb la complicitat del Consell Comarcal, han arribat a un acord de col·laboració conjunta que té com a objectiu «potenciar la marca Empordà» i aprofitar «les sinergies de les dues entitats per a promocionar tot el territori». L’acord el van signar, aquest dilluns, a l’Hotel Duran de Figueres, els presidents de cada associació, Miquel Gotanegra i Esteve Guerra, respectivament. També hi va ser Agustí Badosa, vicepresident del Consell.

Tots tres van coincidir a dir que es tracta d’un «acord històric» que reforçarà la feina de promoció de la comarca en l’àmbit turístic. Entres les dues associacions, sumen més de quatre-centes empreses, amb uns deu mil treballadors. Empordà Turisme també compta amb la representativitat de quaranta-sis estaments públics, entre ells tots els ajuntaments turístics de la comarca i els espais naturals protegits.

«L’objectiu de tots tres és el mateix, posicionar una destinació prèmium que no té res a envejar a la Provença o a la Toscana. Tenim recursos suficients per a estar a primera línia, només cal ajuntar-los i treballar conjuntament», diu Miquel Gotanegra. Per a Esteve Guerra «estem davant un projecte engrescador que ens permetrà deixar de fer vols gallinacis de petites accions per a fer-ne de més grans i de més valor».

Agustí Badosa, per la seva part, va posar èmfasi en la importància «de mantenir i enfortir la col·laboració publicoprivada» pensant en la projecció de la marca Empordà. Totes les parts miren cap a la comarca bessona del Baix per continuar col·laborant-hi estretament en aquesta potenciació de la marca Empordà.

L’Associació Empordà Turisme, constituïda el 2004, té prop de 200 socis i està formada per empreses i entitats públiques empordaneses amb l’objectiu comú de treballar plegats per enfortir el sector turístic per mitjà d’una oferta basada en la qualitat, la sostenibilitat i atenent les necessitats dels visitants. Empordà Turisme aposta per una promoció turística de l’Empordà innovadora, sostenible i de qualitat i fa temps que treballa per desestacionalitzar l’oferta, amb tres pilars bàsics com són la cultura, la gastronomia i la natura i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. La plana www.empordaturisme.com inclou experiències per gaudir de l’Empordà i s’han dut a terme diferents campanyes per donar a conèixer totes les possibilitats que ofereix el territori als visitants.

L’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de l’Alt Empordà, que es va constituir l’any 1978, agrupa uns 200 establiments consolidats del sector de l’allotjament i la restauració de la comarca. A l’Alt Empordà, l’hostaleria representa el 10,9 % del Valor Afegit Brut (VAB) de la comarca i abans de la pandèmia movia 308 milions d’euros. A aquesta quantitat s’ha de sumar el que generen les activitats indirectes relacionades amb l’hostaleria. Durant el 2019 el sector va donar feina a 6.688 treballadors el que representa el 12,4% del total de l’ocupació a la comarca. La xifra se situa 5 punts per sobre de la mitjana catalana el que demostra que és un sector cabdal a l’Alt Empordà.