El senador gironí del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – EH Bildu, Jordi Martí Deulofeu, s’ha reunit avui amb el president de Renfe-Operadora, Isaías Táboas, per entregar-li en mà les demandes de millora del servei de la Plataforma d’usuaris del servei de la línia d’alta velocitat Mitja Distància (Avant) Figueres-Girona-Barcelona.

Entre les reclamacions dels usuaris hi ha la recuperació de freqüències d’abans de la pandèmia, així com l’estudi de la possibilitat d’incorporar una freqüència que surti de Barcelona cap a les 20:30 h per facilitar la conciliació laboral i familiar, d’oci i estudiantil o reforçar el servei els caps de setmana. Táboas s’ha compromès a estudiar la incorporació d’aquesta nova freqüència.

Des de la Plataforma d’usuaris, a més, es demana l’augment de l’oferta de places Avant en les connexions entre les tres ciutats; la possibilitat d’alliberar places AVE en favor de la línia Avant; la millora de la comunicació de les incidències; la simplificació de la compra d’abonaments o la possibilitat de formalitzar-los presencialment també a les estacions de Girona i Figueres.

Tant la proposta de poder alliberar places de la línia comercial AVE per al servei Avant si 24-48h abans no s’han ocupat; permetre que els abonaments es puguin formalitzar en estacions diferents a la de Barcelona-Sants; i facilitar que els abonaments combinables entre l’alta velocitat Mitja Distància (Avant) i la Mitja Distància convencional es puguin formalitzar a altres guixetes més enllà de les estacions del tren d’alta velocitat (TAV), han estat vistes amb bons ulls pel president de Renfe-Operadora.

Així mateix, el senador republicà ha reiterat al president de Renfe-Operadora la necessitat de fixar en breu una reunió entre els representants de la companyia i representants institucionals dels tres ajuntaments afectats, com són l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, el vicealcalde de Girona, Quim Ayats i la regidora de l’Ajuntament de Barcelona i consellera de l’AMB, Elisenda Alamany, per fer un seguiment adequat del document entregat, veure com ha evolucionat la valoració i estudi de les mesures plantejades i, si escau, fer públiques les solucions, accions i actuacions proposades.

A la sol·licitud del senador sobre la pròrroga de la bonificació del 50% per als viatgers freqüents en les diferents modalitats de títols multiviatge més enllà del 31 de desembre de 2022, s’ha confirmat que la mesura s’extendrà durant tot l’any 2023. Així mateix, es farà la consulta oportuna per aclarir si la pròrroga de l’increment del període de caducitat dels abonaments de 10 viatges (de 8 a 20 dies) també contempla que es pot fer extensiva al 2023.