El Patronat de Turisme Costa Brava – Girona s'ha marcat l'objectiu de recuperar els visitants del Regne Unit i Irlanda durant el 2023, que han baixat des de la pandèmia a causa de la crisi sanitària i també pel Brexit. En paral·lel, el patronat treballarà per reforçar mercats de proximitat com ara el català, el madrileny, el navarrès, el valencià o el francès. En llarga distància, l'interès de promoció es fixa en els Estats Units. El Patronat preveu destinar un milió d'euros el 2023 en campanyes publicitàries per promocionar la destinació gironina. A més, aquest any també estrena el projecte 'Inside Costa Brava i Girona Pirineu quiz', una experiència immersiva que es muntarà a Utrecht al gener i anirà rotant per diferents països.

Aquest dilluns s'ha anunciat quin serà el Pla d'Accions i Objectius del 2023 del patronat, que comptarà amb un pressupost de 5,98 milions d'euros. Amb aquests diners es preveu actuar en mercats de proximitat, de mitjana distància i de llarg radi. Dins dels mercats de proximitat, el Patronat manté l'interès en captar clients de Catalunya, Madrid, València, Navarra, el sud de França i la Catalunya Nord. A més, s'incidirà en mercats com la zona de Bèlgica i Països Baixos, Alemanya Suïssa i Àustria. A banda, el patronat vol aconseguir que aquest 2023 es recuperin les xifres de visitants del Regne Unit i Irlanda. En mitja distància també s'actuarà als països nòrdics, Polònia i Itàlia. Pel que fa a destinacions llunyanes, la priortat és la promoció als Estats Units. En aquest sentit, el Patronat ha organitzat un esdeveniment itinerant per la costa Est dels Estats Units que ha d'ajudar a captar turistes. Per altra banda, el gener s'instal·larà a Utrecht el nou projecte immersiu 'Inside Costa Brava i Girona Pirineu quiz'. El muntatge anirà rotant per tal de promocionar la destinació turística. A més, es faran tallers inversos a la zona del Benelux (Bèlgica i Països Baixos) i pel mercat britànic. La publicitat, però, serà un dels eixos capdals per seguir captant visitants i per això el patronat destinarà un milió d'euros durant el 2023 en aquest àmbit per difondre la campanya 'Viu el doble'. El Regne Unit serà un dels països on s'incidirà més en publicitat, així com altres mercats internacionals. Durant el 2023 el patronat també estrenarà nova pàgina web que permetrà redirigir els visitants als portals oficials en funció dels seus interessos. A més es crearà el festival Som Benestar i s'impulsarà el turisme familiar, a banda de desplegar la Taula territorial de Sostenibilitat Turística. El Patronat ha presentat el pla d'accions aquest dilluns al matí al palau de congressos de Girona. Durant la presentació també s'ha fet balanç de les actuacions del 2022, focalitzat en recuperar el turisme centreeuropeu. El vicepresident segon del Patronat, Jordi Masquef, ha remarcat que al llarg de l'any s'han fet 380 accions de promoció en una desena de mercats.