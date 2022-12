L'Agència Catalana del Consum i la Direcció General de Comerç de la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat han detectat "possibles incompliments de la normativa de preus" en més del 50% dels gairebé 1.400 productes analitzats durant les setmanes prèvies a les ofertes del Black Friday, celebrat el 25 de novembre.

El control de preus s'ha fet mitjançant un monitoratge sobre productes que s'oferien per Internet, sobretot en sectors com la informàtica, telefonia, petits electrodomèstics o productes per a la llar, informa el Govern en un comunicat aquest dilluns.

L'Agència Catalana del Consum ha descobert alteracions de preus en 454 productes dels 899 que ha analitzat, i ha detectat irregularitats a nou botigues en línia: pccomponentes.com, carrefour.es, euronics.es, fnac.es, miro.es, elcorteingles.es, mediamarkt.es, conforama.es i alcampo.es.

Per la seva banda, la Direcció General de Comerç ha inspeccionat un total de 61 empreses --29 físiques i 32 en línia--, en les quals ha detectat entre un 50 i un 60% d'incompliments en els 488 productes analitzats.

S'estan analitzant les dades recopilades durant les setmanes prèvies al Black Friday i en els pròxims dies s'enviaran requeriments a les empreses en les quals hi ha hagut incompliments.

Les pràctiques comercials deslleials poden ser sancionades amb multes d'entre 10.001 i 100.000 euros d'acord amb el codi de consum, mentre que les sancions per competència deslleial entre empreses poden ser de fins a 20.000 euros, segons la normativa de Comerç.