Una nova ajuda? O un simple pedaç per compensar la retirada de les subvencions directes al preu del combustible? La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, va anunciar aquest dimecres al matí una ajuda de 100 euros, en un únic pagament, per als treballadors francesos modestos que han d’utilitzar el cotxe per anar a treballar.

«Continuem protegint el poder adquisitiu dels francesos, però centrant-nos més en els que més ho necessiten», va assenyalar Borne en una entrevista a l’emissora RTL, en què va presentar aquest nou dispositiu. Podran beneficiar-se’n aquells treballadors francesos amb uns ingressos mensuals inferiors a 2.000 euros —un sector semblant de la població ja havia rebut una ajuda de 100 euros durant l’estiu—. Per obtenir-la, caldrà declarar a la pàgina web del fisc que s’utilitza el cotxe o la moto per treballar. No està dirigida ni per als pensionistes, ni als aturats i tampoc per a aquells que utilitzen el transport públic.

Retirada de les subvencions directes

Després de l’esclat de la guerra a Ucraïna i el fort augment del preu del combustible, el Govern francès va decidir a la primavera subvencionar en 17 cèntims cada litre de gasolina. Aquesta ajuda va pujar a 30 cèntims des del setembre, després d’un acord entre els partits afins al president Emmanuel Macron i Els Republicans (socis del PP a França). No obstant, aquestes mesures van tenir un elevat cost per a les arques públiques, de fins a 8.000 milions d’euros. L’Executiu va decidir retirar-les de manera progressiva: la subvenció directa al combustible va baixar a deu cèntims a mitjans de novembre i desapareixerà a finals d’any.

De fet, la nova ajuda tindrà per objectiu compensar la retirada de les subvencions directes. La primera ministra va indicar que aquests 100 euros arribaran a uns 10 milions de persones, amb la qual cosa tindrà un cost per a les arques públiques d’uns 1.000 milions d’euros. Segons els seus càlculs, per a una família mitjana que recorre 12.000 quilòmetres a l’any, aquests 100 euros representaran l’equivalent d’una subvenció de 10 cèntims per litre de carburant. El nou dispositiu segueix les recomanacions de la Comissió Europea de substituir les subvencions generalitzades per altres mecanismes més focalitzats en els treballadors pobres o de classes mitjanes baixes.

«No beneficia tots els francesos»

La subvenció del preu del combustible ha sigut la principal mesura per fer front a la crisi energètica per part del Govern de Macron, juntament amb una limitació de l’augment de les factures reglamentades de la llum i el gas al voltant del 4% per als particulars —les empreses no se’n van beneficiar i ara les indústries pateixen problemes de competitivitat—, un límit que pujarà fins al 15% a partir de l’any que ve. En canvi, l’Executiu centrista no ha pressionat el sector privat perquè apugi els salaris als treballadors i així compensi la pèrdua de poder adquisitiu per la inflació.

És «un anunci al qual donem la benvinguda», però aquest «no beneficia tots els francesos», com els aturats o els jubilats, va lamentar Olivier Faure, secretari general del Partit Socialista francès, en declaracions a l’emissora France Info. La prima de 100 euros també va rebre crítiques al mantenir l’actual política de subvenció de les energies fòssils, malgrat la urgència climàtica. «En ple debat parlamentari sobre l’acceleració en la transició cap a les energies renovables (...) ajudar els seus conciutadans a omplir el dipòsit sembla anacrònic, fins i tot absurd», va lamentar en un article d’opinió el periodista del diari Le Monde Philippe Escande.

Potser escaldat pel record de la revolta dels Armilles Grogues, l’Executiu va centrar els seus esforços davant la crisi energètica a suavitzar la pujada del preu del combustible, deixant de banda els usuaris del transport públic. No només no va promoure l’ús del transport ferroviari com s’ha fet a Alemanya o Espanya, sinó que tampoc va frenar la important pujada dels preus dels bitllets de trens durant l’últim any. L’anunci d’aquesta ajuda de 100 euros es va produir pocs dies després que es confirmés un increment del 12% de l’abonament mensual per als usuaris de metro o voltants a la regió de París.