L'atur s'enfila de nou a les comarques gironines. La demarcació tanca el novembre sumant 641 desocupats, la majoria dels quals es concentren al sector serveis. Traslladat en percentatges, això suposa un increment del 2,02%. Percentualment és el més elevat de Catalunya i contrasta amb la situació que han viscut Barcelona i Lleida (on l'atur s'ha reduït lleugerament). A les comarques gironines, ara hi ha 32.326 persones que busquen feina. En paral·lel, l'afiliació a la Seguretat Social també baixa; en aquest cas, un 2,18%. Tan sols durant el novembre, la demarcació ha perdut 7.506 afiliats. I per completar l'equació, els contractes també registren un descens. Durant l'últim mes, se n'han signat fins a un 24% menys que l'any passat.

Després de registrar un descens de l'atur inèdit a l'octubre, que la patronal Pimec va atribuir a una "ficció estadística" arran d'un canvi de criteri del Ministeri, la desocupació torna a enfilar-se a les comarques gironines. El territori tanca el novembre amb 641 desocupats més, cosa que traslladat en percentatges suposa un increment del 2,02%.

Les comarques gironines, de fet, continuen notant la dependència del sector serveis. Perquè dels que s'han inscrit a llistes, el gran gruix (fins a 574) provenen del terciari. Hi té a veure que la temporada turística s'ha acabat del tot, i caldrà veure ara si la campanya de Nadal pot ajudar a reduir la xifra d'aturats (en aquest cas, sobretot, al comerç).

Si l'increment del 2% de desocupats es posa en relació amb la resta del país, percentualment les comarques gironines se situen al capdavant de Catalunya. Són el territori amb l'augment més elevat de l'atur aquest novembre. Per darrere s'hi situa Tarragona (on aquí l'atur s'ha enfilat un 1,92%). I per contra, tant Barcelona com Lleida tanquen el mes reduint desocupats. La baixada, això sí, és minsa (del 0,12% i el 0,79% respectivament); però al capdavall, hi és.

Si es passa la lupa per sectors, a banda del fort augment d'aturats del terciari, tant l'agricultura com la indústria gironines també tanquen el novembre amb més desocupats. Això sí, a molta més distància dels serveis (44 i 21 persones, respectivament). Per contra, però, la construcció redueix atur (amb 35 treballadors més).

Ara mateix, a les comarques gironines hi ha 32.326 persones que busquen feina. En comparació amb el novembre del 2021, això suposa un descens del 10,16% (3.654 desocupats menys).

7.506 afiliats menys

El mercat de treball gironí suma aturats i, de retruc, també perd afiliats a la Seguretat Social. Segons recullen les dades del Ministeri, només durant el novembre l'afiliació ha baixat un 2,18%. És, de nou, el descens més elevat de tota Catalunya. A Tarragona, l'afiliació ha baixat un 1,68%. I tant a Barcelona com a Lleida, reproduint la situació amb l'atur, ha pujat lleugerament (+0,48% i +0,17%).

Durant el novembre, les comarques gironines han perdut 7.506 afiliats. És un símptoma que indica com les dificultats econòmiques per la inflació i l'alça de preus de l'energia es tradueixen en destrucció de llocs de treball.

A la demarcació ara hi ha 337.351 afiliats a la Seguretat Social. Malgrat la pèrdua d'aquest setembre, encara continuen situant-se per damunt dels que hi havia ara fa un any. En concret, un 2,79% més.

Els contractes, també a la baixa

Més desocupació i menys afiliats a la Seguretat Social, de retruc, es tradueixen també en menys contractes. Segons recull l'estadística del Ministeri, durant el novembre a la demarcació se n'han rubricat 18.969, cosa que suposa un descens de fins al 7,85% si es compara amb el mes anterior (en concret, 1.615 menys).

I si la xifra es posa en relació amb la d'ara fa un any, la diferència és aclaparadora. Perquè els contractes signats aquest novembre arriben a situar-se fins a un 24,18% per sota dels que es van tancar durant el mateix mes del 2021 (en concret, en són 6.050 menys). Per tipologies, gairebé la meitat dels contractes signats al novembre (8.901) han estat indefinits; i la resta, temporals.

El Govern celebra l'"estabilitat" del mercat laboral i preveu un Nadal positiu

El secretari de Treball de la Generalitat, Enric Vinaixa, ha celebrat l'"estabilitat" del mercat laboral al novembre, un mes que ha explicat que històricament havia registrat fortes caigudes en l'afiliació a la Seguretat Social, i ha previst una campanya de Nadal, en les seves paraules, positiva.

Ho ha dit aquest divendres en una roda de premsa després de la publicació de les dades d'atur, que ha pujat a Catalunya en 986 persones durant el mes de novembre (+0,28% respecte a l'octubre), després de reduir-se un -1,78% a l'octubre, i el nombre total de desocupats s'ha situat en els 348.982.

Ha assenyalat que, comparant les dades amb les del mateix mes dels anys previs a la pandèmia, hi ha una estabilitat malgrat el context d'inflació i els alts preus de l'energia.

Vinaixa ha dit que és difícil trobar un any comparable per a la campanya de Nadal per la inflació i l'augment de preus de l'energia.

S'ha mostrat obert a refer la manera en què es visualitzen les dades d'atur "sobretot en el sentit pedagògic del subministrament de dades".