I és que tal com adverteixen els experts de MAPFRE, si l’estalvi es deixa immobilitzat, no obtindrem cap rendibilitat. Els nostres estalvis aniran disminuint i el nostre poder adquisitiu deteriorant-se al ritme de la inflació. Això és, prop del 9%.

La pèrdua de valor del bilió d’euros estalviats per les famílies espanyoles durant la pandèmia s’està produint de manera gradual, a mesura que la inflació es menja aquests estalvis. Podem veure com la immobilització de tot aquest saldo pot suposar una pèrdua del 20% en 3 anys i del 50% en 9 anys, si la inflació es manté al nivell actual. Per això, és important que els ciutadans coneguin les seves opcions i per això els experts de MAPFRE proposen:

1. Comptar amb un assessor financer professional que pugui determinar quins productes s’adapten millor a les necessitats del client. En aquest sentit, la llarga experiència que atresora la companyia d’assegurances MAPFRE en l’assessorament a famílies sobre el seu patrimoni financer actual i futur pot ajudar que l’estalvi sigui una actitud davant la vida.

2. Estalviar amb periodicitat: implantar hàbits d’estalvi en les famílies oferint-los flexibilitat i reduint el risc de variació.

3. Començar a estalviar al més aviat possible. I és que com més esperem per començar a estalviar, més diners haurem de compensar del temps que hem perdut.

4. Diversificar l’estalvi i observar quins productes són els millors. De nou és bo comptar amb aquest assessor financer.

Múltiples solucions d’estalvi

Existeixen multitud d’eines al mercat, més enllà dels comptes bancaris o dipòsits, que permeten treure rendibilitat als nostres diners. Precisament, MAPFRE compta amb una àmplia gamma de productes d’estalvi i inversió que s’adapten a les diferents necessitats dels clients. Des del Programa Horizonte Inversión, una assegurança d’estalvi de gestió activa sense cost per al client, fins a plans individuals d’estalvi sistemàtic (PIAS) que s’adapten al perfil de risc de cada persona podent disfrutar d’avantatges fiscals i que permeten estalviar de manera continuada. A més a més, la companyia d’assegurances acaba de llançar recentment SIALP Garantia 5.

¿Què és un SIALP? Coneix-ne els avantatges

Es tracta d’una assegurança individual d’estalvi a llarg termini. Una fórmula potser desconeguda per a alguns, però que resulta d’especial interès per a aquells que busquen assegurar una rendibilitat en els seus estalvis, sense córrer riscos. Precisament, MAPFRE ha llançat recentment SIALP Garantia 5, una assegurança d’estalvi a cinc anys, de pagament periòdic anual amb un avantatge fonamental: exempció fiscal a venciment sobre tots els rendiments generats. Es tracta d’un producte amb garantia del 100%, que està per sobre del 85% mínim exigible als productes SIALP, i una rendibilitat garantida superior a l’1% per a les aportacions realitzades durant cinc anys. D’aquesta manera, SIALP Garantia 5 ofereix una rendibilitat fixa amb l’afegit d’estar exempt de tributació fiscal a venciment pels rendiments generats sempre que es mantingui l’estalvi durant un mínim de cinc anys o es realitzi una aportació anual màxima de 5.000 euros. A més, existeix la possibilitat de rescatar-lo en la seva totalitat tan sols un any després de la seva contractació, tot i que en aquest cas es perdria l’exempció fiscal. Aquest producte s’uneix a l’àmplia varietat de solucions que ofereix la companyia d’assegurances, adaptades als objectius i necessitats de cada persona.

Simulador d’estalvi

MAPFRE ha desenvolupat un simulador d’estalvi en línia que permet als usuaris crear un pla d’estalvi personalitzat que s’ajusti a les seves prioritats i situació financera. L’eina, que ja està disponible a la seva pàgina web i a les seves sucursals, ensenya als clients a treure el màxim partit dels seus diners des d’1 euro al dia. El simulador ofereix diferents solucions d’estalvi i inversió en funció dels objectius d’estalvi dels usuaris, la seva situació econòmica, la seva edat i la quantitat que estan disposats a invertir.

Aquest simulador està disponible a la pàgina web de MAPFRE.