Les cinc denominacions d’origen protegides d’oli d’oliva de Catalunya –Empordà, les Garrigues, Siurana, Terra Alta i Baix Ebre-Montsià– van lliurar divendres, a la Societat Recreativa La Unió Fraternal (SUF) de Roses, els guardons de la 6a edició dels Premis DOP Catalanes d’Oli en un acte al qual van assistir més d’un centenar de persones i que va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament del municipi. Enguany han estat distingits la companyia de supermercats Caprabo, les doctores i investigadores Elisa Llurba, Ana Maria Polo i Mónica Cruz, i el cuiner i gastrònom Joan Roca.

Els Premis DOP Catalanes d’Oli tenen com a objectiu contribuir a la difusió de la cultura de l’oli i, per això, distingeixen professionals, investigadors i institucions que destaquen en aquest àmbit.

Caprabo ha estat reconeguda per la defensa i promoció de l’oli verge extra amb denominació d’origen protegida i dels productes del territori en la seva política d’empresa. La cadena de supermercats treballa el seu compromís amb la producció de proximitat de manera molt diferencial i aposta per difondre la riquesa de la producció agroalimentària de les comarques catalanes, especialment dels seus olis d’oliva verge extra. El guardó va ser recollit per Fernando Tercero, responsable de Producte de Proximitat de l’empresa.

Les doctores i investigadores Elisa Llurba, Ana Ma Polo i Mónica Cruz, han estat distingides per la tasca d’investigació realitzada en el projecte científic pioner MEDITATE-IVF (Impact of Exercise and Mediterranean diet vs Aspirin on live-birth rate and cardiovascular programming in In Vitro Fertilization) desenvolupat per l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – l’Institut d’Investigació Biomèdica Sant Pau, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la Fundació Puigvert que estudia la relació de la dieta mediterrània i els hàbits de vida saludable amb l’èxit en tractaments de fecundació in vitro, i que compta amb la col·laboració de les cinc DOP.

Impuls al producte de proximitat

El cuiner i gastrònom Joan Roca va rebre a Roses el Premi en reconeixement a la seva tasca en la difusió i utilització dels olis d’oliva verge extra i la seva contribució en el món de la cuina i la gastronomia. Dirigeix El Celler de Can Roca, juntament amb els seus germans Josep i Jordi. Recentment ha estat premiat com a Xef Mentor, a la Gala Michelin 2023 celebrada a Toledo. El considerat millor restaurant del món sempre ha impulsat l’ús de productes de proximitat, com l’oli i el vi de l’Empordà.

En finalitzar l’acte de lliurament de guardons, conduït per Pep Nogué, gastrònom i director del Culinary Institute of Barcelona, va tenir lloc l’espectacle musical Dones de Sal, amb Neus Mar, i, a continuació, els assistents van poder degustar diferents tastos amb productes amb denominació d’origen protegida (DOP) i amb indicació geogràfica protegida (IGP) a càrrec del col·lectiu gastronòmic de l’Alt Empordà, La Cuina del Vent.