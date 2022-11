L'associació per la Promoció del Transport Públic (PTP) ha demanat la continuïtat dels serveis transfronterers entre Barcelona i París, que fins al moment operen conjuntament Renfe i l'operadora francesa SNCF. La societat, però, expira el pròxim 10 de desembre i a partir d'aleshores la PTP alerta que "es perdran" la meitat de trens diaris que circulen entre Catalunya i França. És a dir, es passarà de quatre a dues circulacions per sentit i dia a través del túnel del Pertús. L'entitat assegura que això provocarà una "escassa oferta" del servei que, al seu torn, farà que el preu del bitllet s'enfili a valors "inassumibles". Per tot plegat, la PTP assegura que la connexió ferroviària entre Barcelona i París passarà a ser "molt ineficient".

En aquest sentit, l'entitat defensa que serà "molt complicat o impossible" fer l'anada i la tornada el mateix dia pels horaris i lamenta que es redueixi el servei per una infraestructura que va significar una inversió de 3.500 milions d'euros.

Com a proposta "a curt termini", la PTP proposa allargar els serveis d'AVE i Avant que finalitzen a Figueres fins a Perpinyà, i per la seva banda, que els TGV francesos acabin el trajecte a Figueres. "En qualsevol cas, l'objectiu de la proposta és tenir una estació d'enllaç per a trens d'alta velocitat espanyols i francesos", indica l'associació en un comunicat. Així mateix, reclama una "bona coordinació horària" entre l'operadora espanyola i la francesa per garantir la cobertura.

Renfe i la francesa SNCF operen conjuntament el servei d'alta velocitat Barcelona-París des del 2013, a través de la societat Renfe-SNCF en Cooperació. A més de la capital francesa, Renfe-SNCF també inclou els trajectes fins a Marsella i Lió. A mitjans de febrer, però, l'operadora francesa va comunicar a Renfe la decisió unilateral de no renovar la societat conjunta. A la pràctica, això suposa que a partir de l'11 de desembre -quan expira la societat- els trens de Renfe no podran circular per les vies franceses (per fer-ho han de rebre una autorització, que encara no es té).