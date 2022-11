L'últim baròmetre de Aecoc Shopperview, en col·laboració amb 40dB, revela que el 49% de les llars espanyoles considera que la seva situació econòmica "ha empitjorat", ha informat l'associació en un comunicat aquest dilluns.

L'informe mostra que el 59% dels enquestats cita la inflació com una de les "principals preocupacions actuals", seguida per la crisi econòmica (40%) i el preu de l'energia (39,7%).

També reflecteix que el context econòmic actual "condiciona profundament" les decisions dels consumidors, ja que actualment un 72% es fixa més en els preus i en les promocions, xifra que està 14 punts per sobre que la de fa un any.

El 86% dels consumidors assegura haver canviat d'establiment per fer la compra, mentre que un 88% també ha optat per marques més barates, la qual cosa ha suposat un creixement en la marca de distribució --sis de cada deu consumidors han inclòs més productes d'aquesta categoria en la compra--.

D'altra banda, el 38% dels consumidors estarien disposats a pagar més per productes amb ingredients de més qualitat, un 19% per productes saludables i un 15% per productes de proximitat.

Quant a la innovació, un 11% pagaria més per aquests productes, tot i que l'informe reflecteix que pot ser una de les "palanques de creixement" del gran consum, ja que un 43% considera que ha caigut l'oferta de nous productes i un 32% afirma no trobar productes adequats per a les seves necessitats.