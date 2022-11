11:18

L'encarregada de tancar les ponències és Silvia Osuna nascuda a Castelló d'Empúries. Està doctorada en química per la Universitat de Girona. Ha rebut nombrosos premis com el Premi Nacional de Recerca de Catalunya - Talent Jove 2019 i el Premi Jove Investigador de Lilly i la Royal Spanish Society of Chemistry RSEQ.