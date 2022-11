El mes de novembre és un dels més tranquils de l’any en els municipis de la costa. La temporada turística es dona per tancada, encara que si el temps acompanya, com ha passat fins ara, la presència de visitants pot ser notable. Amb la finalitat d’oferir quelcom interessant als forasters i a la mateixa gent del poble, Castelló d’Empúries va fer coincidir en un sol dia, el passat diumenge 6 de novembre, tres fires de diferents àmbits i en tres espais diferents del nucli antic.

La primera d’elles va ser la del mercat dels brocanters, que ara en l’època de tardor i hivern ha tornat a la plaça de Joan Alsina després de la seva celebració estival a l’ombra del passeig de les Oques. Just al costat, a la plaça de la Llotja, s’hi va celebrar la Fira A prop, organitzada conjuntament per l’Associació de Petits Artesans i Productors (APP) i l’àrea de Promoció i Comerç de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.

La tercera cita va ser la més nova del calendari local. Es tractava de la primera edició de Librum, el mercat de llibre vell i que ha estat promogut pel Museu d’Història Medieval Cúria-Presó i l’àrea de Promoció a la plaça Jaume I. «Ha estat una iniciativa que ens sembla molt interessant pel seu contingut i per la qualitat dels paradistes que han vingut», assenyala Jordi Canet, director del Museu. Des del seu punt de vista «aquesta coincidència de tres fires i mercats en un mateix dia ha funcionat bé, tenint en compte que estem en temporada baixa».

Helena Solana, regidora de Promoció Econòmica, en fa una valoració del tot positiva: «Fa un temps que hi anàvem al darrere. Cada primer diumenge de mes, des de fa quatre o cinc anys, tenim la Fira Mercat de Brocanters. Volíem donar-li un impuls i vàrem pensar a fer una fira complementària que pogués atraure més visitants al cap de setmana i va sorgir la idea de fer la fira del llibre vell davant del Museu, complementant-ho amb un seguit d’activitats culturals, com visites, concerts i altres».

«Paral·lelament» –afegeix Solana– «des del Departament de Promoció Econòmica i Comerç ens vàrem posar en contacte amb l’APPA de l’Alt Empordà per si els hi era interessant venir un cap de setmana al mes a Castelló i ens varen dir que sí. La veritat és que tothom va quedar molt content i satisfet, tant la gent que ens va visitar com els paradistes de les tres fires. La idea és donar-hi continuïtat i fer que un o dos diumenges al mes, es pugui venir a gaudir de fires i mercats».

El 3 i 4 de desembre s’hi afegirà la Fira de Nadal, organitzada per l’Associació de Comerciants, i el 18 tornarà la fira A prop de petits artesans i productors.