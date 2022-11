Miquel Gotanegra Portell és empresari i director del grup Terraza. També presideix l'Associació de Càmpings de Girona i de Catalunya, l'Associació Comerç de Roses-Cap de Creus i és membre de diverses agrupacions empresarials, com la Foeg.

L’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de l’Alt Empordà impulsa un cicle de jornades per debatre sobre els reptes del turisme en un context de canvi climàtic i tenint en compte la canviant situació econòmica mundial. La primera jornada se celebrarà el 21 de novembre, a l’Auditori dels Caputxins de Figueres, amb el títol «Encarem el futur, la desestacionalització és possible».

Quina finalitat tenen aquestes jornades que organitza l’Associació que vostè presideix?

En aquests moments, el sector turístic i de serveis es basa en tres eixos. Sostenibilitat, digitalització i formació. Són les bases del futur i, a partir d’elles, organitzem tres jornades amb ponents de primer nivell per a debatre i reflexionar sobre els camins que cal prendre. La primera d’elles ens portarà a parlar d’una desestacionalització que a l’Alt Empordà és molt possible, perquè el nostre territori té prou recursos per ser una destinació atractiva els 365 dies de l’any. I cal que el sector s’ho cregui. Per això portem ponents com el professor Jaume Marín; el director general del Peralada Resort, Eugeni Llos; el director del Parc Natural de Cap de Creus, Ponç Feliu; la sommelier i experta en enoturisme Laura Masramon, i el director general de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Fèlix Roca. Tots ells ens aportaran la seva experiència i punts de vista. Hem de tenir clar que som una destinació amb moltes possibilitats. Som l’única comarca que uneix Pirineus i Mediterrània en un sol espai.

La pandèmia ha suposat un punt d’inflexió rellevant per a tot el sector?

Efectivament, és així. La pandèmia ens ha causat molts perjudicis, a tothom, però també ens ha fet treballar d’una altra manera. A partir d’aquí, nosaltres, com a sector, tenim la sort d’agrupar dues-centes empreses d’hostaleria de la comarca. Volem acompanyar-les i ajudar-les per avançar en tots els aspectes, entre elles la formació. És molt important formar la gent que ja està treballant en el sector en tots els aspectes de les tres bases abans esmentades. Amb la sostenibilitat, per exemple, les empreses poden rebaixar costos i ser molt més respectuoses amb el medi ambient si se saben fer bé les coses. Volem que en aquestes jornades hi participin tots els sectors que hi estiguin interessats, no només el de l’hostaleria.

Quan parlem de formació del propi personal, no podem deixar de banda el problema laboral que pateixen per a cobrir plantilles.

Una de les coses que farem en aquestes jornades serà parlar de relacions laborals. És important que arribem a gestionar els nostres equips d’una manera molt més eficient, que beneficiï les dues parts, empresa i treballador. Tenim problemes per captar gent, ens cal que el nostre sector sigui molt més atractiu. Per exemple, fa quinze, vint anys, les facultats de Turisme tenien problemes per acollir tothom i ara en tenen per omplir les places ofertades. Ho hem de resoldre entre tots, treballant a la una, seduint la gent jove perquè vegi una oportunitat rellevant. Arran de la pandèmia hem perdut gent que ha canviat de feina. Hem de recuperar-la, la necessitem. En aquests moments, la capacitat que té la comarca d’acollir turistes és molt important i, en canvi, el nombre de persones que treballen en els diferents àmbits del sector cada cop és més petit.

Què li demaneu a les administracions per a aconseguir fer aquest camí amb el mateix full de ruta?

Sobretot, demanem molta més complicitat entre el sector públic i el sector privat. Una destinació som tots. El sector públic, les administracions, des de l’àmbit local fins a l’àmbit nacional i estatal, han d’entendre que a l’hora de planificar accions, infrastructures, marcar prioritats, és molt important que ens escoltin, que parlin amb nosaltres. Estem al peu del carrer, sabem què està passant i per què està passant. Coneixem el client i tot allò que vol i el que no vol. Massa cops es fan polítiques de galeria que no van enlloc. Ara no ens podem permetre aquest luxe, el sector empresarial hem de ser molt eficients, però també ho ha de ser el sector públic. Si volem que l’Empordà sigui aquesta gran destinació turística que volem, hem de parlar més i fer més coses conjuntes.

Creu molt en l’Empordà.

La nostra és una comarca capdavantera, una destinació de prestigi que ha avançat molt bé, però que encara té moltes mancances. Tenim un paisatge extraordinari, amb tres parcs i un paratge natural. Un patrimoni històric inacabable. Projectes com els de Ferran Adrià a Montjoi, el de Grifols a Vilajuïga, el gran celler de Peralada, el triangle dalinià... Tot ens va a favor, però hem de fer els deures.

Abans m’ha parlat de la desestacionalització. La veu factible?

La desestacionalització turística és la clau per a retenir el talent laboral, per a poder tenir oberts els negocis durant més temps. L’oferta de l’Empordà, si la sabem gestionar bé, ens permet tenir obert tot l’any, però ens ho hem de creure i remar junts per aconseguir-ho.