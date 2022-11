Barcelona i Silence tornen a ser pioners en electromobilitat . Avui s'ha inaugurat, a l'estació de servei de Cepsa del carrer Urgell a la confluència amb l'Avinguda de Sarrià, el primer intercanviador de bateries per a motos de la marca catalana en una benzinera . Després de l'estrena del hub d'intercanvi de la seu de la marca participada per Acciona al carrer Còrsega fa uns mesos i en un pàrquing de Madrid , Silence obre ara un nou punt destinat a fomentar l'ús de la moto elèctrica per la ciutat.

El centre d'intercanvi és la primera prova pilot que es realitza a Espanya i haurà d'obrir el camí de la mà de Cepsa en deu estacions de servei més en els propers mesos , cinc punts a Barcelona i cinc més a Madrid . Silence fabrica les seves motos elèctriques S01 , les mateixes que donen servei a Seat MO i al dispositiu de mobilitat d ' Acciona , i aviat comptarà amb l ' automòbil biplaça urbà S04 . Tots aquests models van equipats amb aquest tipus de bateria. Només un minut L'usuari de les motos Silence podrà accedir a aquest punt ràpid d'intercanvi de bateries de forma senzilla. L'operació dura tot just un minut , fet que converteix aquesta iniciativa de Silence, Cepsa i Acciona en el sistema de recàrrega més ràpid del mercat. Quan el conductor detecta un nivell de càrrega baix, podeu localitzar a través de l' aplicació Battery Station de Silence l'intercanviador més proper i reservar una bateria. Un cop allà, diposita la seva bateria en un punt de càrrega disponible i n'extreu una altra totalment carregada. El sistema és ràpid i segur , i tant valdrà per a una motocicleta com per al microcotxe S04. El client disposa de l'opció de comprar la moto sense bateria , cosa que redueix el preu en un 40% , i contractar una subscripció mensual per a aquesta bateria. A més de reduir notablement el preu de compra, aquest mètode també evita a l'usuari haver d'encarregar-se del manteniment de la bateria, ja que Silence s'encarrega que estiguin sempre en perfectes condicions als seus intercanviadors, com el del carrer Urgell de Barcelona. El CEO de Silence, Carlos Sotelo, ha recalcat que amb aquesta iniciativa compleixen “l'objectiu de posar en marxa com més aviat millor una àmplia xarxa de servei d'intercanvi de bateries a tot el país per donar resposta al nostre propòsit d'accelerar la descarbonització i reforçar el nostre lideratge al sector de la mobilitat elèctrica 100% renovable. Amb aquest programa pilot a Barcelona i Madrid, de la mà de Cepsa, els nostres usuaris tindran una estació d'intercanvi de bateries a menys de 10 minuts a qualsevol punt d'ambdues ciutats” . Isabel Goloso, directora responsable de New Mobility Cepsa, va aprofitar aquesta inauguració per reaformar que la companyia energètica s'està adaptant “a les noves formes de mobilitat” , dins de la nostra ambició de convertir-nos en líders de la mobilitat i l'energia sostenibles a Espanya i Portugal . Mitjançant aquesta nova aliança començarem a oferir serveis de micromobilitat a les nostres estacions de servei: una solució més dins de les diferents alternatives de mobilitat sostenible que posem a disposició dels nostres clients”.