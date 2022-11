Un gran entusiasme i passió pel món del càmping defineixen Josep Suñé Sabadí, un empresari que va saber veure en la promoció turística la palanca de canvi d’un sector que començava a despuntar. El seu gran entusiasme va portar a un Josep Suñé molt jove, allà cap als anys 60, a recórrer amb el seu Seat 600 les fires internacionals parlant dels atractius del món del càmping en una època en que això no era gens habitual. El seu esperit emprenedor no es deixava vèncer per les llargues distàncies de milers de quilòmetres que separaven les comarques de Girona de les grans capitals europees i amb el seu petit vehicle feia recorreguts que, en ocasions, duraven dos mesos. Ell tenia molt clar que si es volien atraure clients estrangers calia anar-los a buscar.

El món del càmping el va atrapar de seguida. Va cursar estudis de Turisme a Madrid i després de diversos viatges per Europa amb la seva família, sobretot a França, i de prendre nota d’aquest tipus de negoci, decideixen construir el seu primer càmping aprofitant un terreny que tenien a l’Escala. Va ser l’any 1958. Deu anys més tard, n’obria el segon a Sant Pere Pescador, el càmping Las Dunas, en un mas envoltat d’un entorn de gran bellesa. “T’agrada molt perquè té moltes facetes i et permet treballar amb un tipus de turisme diferent”, deia. La seva cura pels serveis i els productes de gran qualitat va quedar palesa en els càmpings que dirigia caracteritzats per un tracte personal al client. Va dedicar també la seva energia a la millora continuada del sector des de les juntes directives de l’Associació de Càmpings de Girona, de la Federació Catalana de Càmpings i de la Federació Espanyola de les quals en va ser membre. La seva llarga trajectòria professional en un sector que per la seva excel·lència manté el lideratge a Europa, i el fet d’haver dedicat tota la seva vida a fomentar el turisme i a portar el nom de la Costa Brava arreu el va portar a rebre nombrosos premis internacionals, no només de part d’institucions sinó dels propis clients, entre ells, la medalla de turisme de la Generalitat l’any 1987, el premi a la trajectòria d’èxit de l’Escola d’Estiu de la FOEG al 2018, el premi G! de turisme del Patronat de Turisme al 2016 i el premi Jaume Genover que li va concedir l’Associació de Càmpings de Girona al 2014 i que va recollir amb una gran emoció. Els anys van passar però la seva passió, dedicació i entusiasme del primer dia pel sector del càmping es va mantenir intacte fins l’últim moment juntament amb el seu fill Frederic actualment al capdavant del negoci. En nom de l’Associació de Càmpings de Girona, des de la Junta Directiva volem expressar el nostre gran agraïment a tota la tasca que ha fet en Josep Suñé Sabadí pel sector i el seu suport constant. Descansa en pau.