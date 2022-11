Els transportistes autònoms tornen a la vaga aquest dilluns per reclamar millores laborals i exigir al govern espanyol que es compleixin les lleis de costos i de càrrega i descàrrega. L'aturada indefinida, convocada per la Plataforma en Defensa del Transport, no està secundada per les principals associacions de camioners (CETM i Fenadismer) ni pels sindicats CCOO i UGT. La vaga està previst que s'iniciï amb una mobilització a Madrid –a la rotonda d'Atocha- amb la idea de bloquejar la capital espanyola per després traslladar-se en les properes jornades a d'altres ciutats com Barcelona, València o Sevilla. El Ministeri de Transports es va reunir dijous passat amb els transportistes per mirar de desconvocar l'aturada, sense èxit.

El Ministeri liderat per Raquel Sánchez va insistir que ha complert "tots els compromisos" amb els transportistes i va reclamar a la Plataforma en Defensa del Transport que recapacités i tirés enrere una aturada "que no beneficia ningú, ni dins ni fora del sector". "I que ha estat rebutjada de forma unànime per la immensa majoria del sector del transport i la logística, per la distribució, per la indústria de la cadena agroalimentària així com pels representants majoritaris de patronal, sindicats i associacions d'autònoms", va recordar el Ministeri de Transports, que en la reunió va posar sobre la taula les mesures adoptades fins ara pel govern espanyol en benefici dels transportistes –com el descompte de 20 cèntims per litre de combustible- així com el funcionament de la inspecció.

CCOO titlla la vaga de "legítima però desproporcionada"

En paral·lel, la ministra Raquel Sánchez també va assegurar que l'executiu garantirà el dret dels camioners a treballar i va voler deixar clar que l'aturada no és una vaga, sinó una aturada patronal. "Per tant, no hi haurà piquets. Estarem molt atents a que aquesta cadena de subministraments es garanteixi i que qui vulgui treballar ho pugui fer amb totes les condicions de seguretat", va afirmar la ministra de Transports, que igualment sosté que l'aturada dels transportistes "no té sentit". CCOO també ha rebutjat l'aturada indefinida dels transportistes titllant-la de "legítima però desproporcionada", la CEOE ha alertat que la vaga "agreujarà" encara més la situació econòmica i Pimec ha demanat "protegir" el comerç urbà essencial.

Plataforma en Defensa del Transport: "El que no tenim és temps"

Per la seva banda, la Plataforma en Defensa del Transport va aprovar la nova aturada indefinida a nivell estatal amb el 86% dels vots a favor, a començar aquesta propera mitjanit de diumenge a dilluns. "Ens demanen temps per fer uns canvis que demanem des de fa molt. El que no tenim és temps. Cada dia que passa són tragèdies familiars que succeeixen. S'estan donant casos de suïcidi", va avisar el portaveu de la plataforma, Manuel Hernández. Des de l'entitat afirmen que l'aturada rep el suport d'altres sectors d'activitat, com la ramaderia i l'agricultura, també ofegats per l'escalada de costos.

"L'administració ha de reaccionar ràpidament, ser responsable i evitar el que està per venir", ha alertat Hernández. Segons ha assegurat, cada mes abaixen la persiana més de 200 autònoms i petites empreses del transport. Els camioners agrupats a la denominada Plataforma en Defensa del Transport ja van protagonitzar al març una sonada onada de mobilitzacions, aturades i protestes que van afectar les cadenes de subministrament a tot l'Estat durant gairebé tres setmanes. A la primavera, l'entitat va deixar en 'stand by' la protesta en valorar com a suficients les concessions del govern espanyol, que va anunciar una rebaixa en els combustibles i una modificació en la regulació de la cadena de transport.