Els serveis mínims durant la segona jornada de vaga convocada a tot Espanya pel sindicat minoritari CGT s'estan complint amb normalitat a Catalunya, amb un seguiment del 2,66 %, segons ha informat la companyia.

Els serveis mínims establerts pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, estableixen per Rodalies el funcionament d'un 66% dels trens de 6 a 9.30 hores i de 17 a 20.30 hores, i del 33% la resta de la jornada.

CGT reivindica l'augment de la plantilla i una pujada salarial vinculada a l'IPC real i rebutja els increments acordats entre Renfe i els sindicats majoritaris (Semaf, CCOO i UGT) del 3,5 % per aquest any, del 2,5 % per 2023 i del 2 % per al 2024.