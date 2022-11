El port de Roses ha tancat aquest dimecres la temporada de creuers havent rebut 1.660 passatgers i set escales, amb vaixells que han atracat al moll o bé han fondejat a la badia. Són dues escales més que el 2019, el darrer any prepandèmia, però per contra, també són 900 turistes menys. Aquesta diferència s'explica, però, perquè aquell any el port va rebre una escala amb més d'un miler de passatgers. Aquest 2022, quatre de les escales han estat inaugurals (en concret, les dels creuers La Belle des Océans, Evrima, Hanseatic Nature i l'Spirit of Discovery). Per procedències, la meitat dels turistes que han arribat amb creuer a Roses eren britànics (49%), seguit dels nord-americans (22%) i els francesos (13%).

El creuer Evrima fa escala per primer cop al port de Roses El creuer Spirit of Discovery ha tancat aquest dimecres la temporada 2022 al port de Roses. El vaixell, que era el primer cop que fondejava a la badia, ha arribat a les vuit del matí procedent de Sète. A les cinc de la tarda, preveu sortir cap al port de Gibraltar. A bord de l'Spirit of Discovery hi viatgen 819 passatgers; la majoria dels quals, britànics. Avui han pogut visitar Roses, anar amb tren turístic per diferents punts del municipi o bé fer excursions a la demarcació (a Girona, a Pals i a Peratallada o al Museu Dalí de Figueres). L'Spirit of Discovery, de bandera britànica, té una eslora de 237 metres, un calat de 7,6 i un registre brut de 58.110 tones. Avui, amb motiu de la seva primera escala al port, l'Ajuntament, la Diputació i la Generalitat han lliurat obsequis al seu capità (entre els quals, la mètopa portuària commemorativa). 1.660 passatgers i set escales El port de Roses tancat la temporada 2022 amb 1.660 passatgers i set escales. Són dues més que el 2019, el darrer any prepandèmia, però també 900 passatgers menys. Això s'explica, però, perquè aquella temporada Roses va rebre una escala amb més d'un miler de passatgers (i d'aquí, la diferència). L'any passat, l'afectació de la pandèmia de la covid-19 va continuar fent-se palesa a les escales de creuers d'arreu del món. Roses va rebre tan sols dues escales de vaixells petits (a l'octubre i al novembre) que hi van portar al voltant de 200 passatgers. Pel que fa a les nacionalitats, els principals turistes de creuer d'aquest 2022 han estat britànics (49%), nord-americans (22%), francesos (13%), alemanys (8%), belgues (3%), canadencs (1%) i altres nacionalitats (4%). D'aquest any, en destaca l'arribada de sis companyies: Club Cruise, CroisiEurope, Hapag Lloyd, Saga Cruises, Seadream Yacht Club i The Ritz-Carlton Yach Collection. A més, el port de Roses ha rebut quatre escales inaugurals amb els creuers La Belle des Océans, Evrima, Hanseatic Nature i l'Spirit of Discovery.