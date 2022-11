Renfe i els sindicats majoritaris –Semaf, CCOO i UGT- han signat un nou conveni col·lectiu per als pròxims tres anys, segons ha detallat l'operadora aquest divendres en un comunicat. El text fixa un increment salarial del 3,5% amb efectes retroactius des de l'1 de gener per al 2022. Així mateix, per al 2023 estableix una pujada d'un 2,5% sobre les retribucions ja incrementades el 2022 i del 2% per al 2024. Aquestes pujades podrien augmentar en un 0,5% en funció de l'IPC i del PIB. El nou conveni també estableix la jornada laboral de 35 hores i crea la figura del "maquinista instructor", que garantirà la formació de nou personal. L'acord ha arribat després de 10 mesos de negociacions.

Segons ha detallat Renfe, pel que fa a la jornada laboral de 35 hores setmanals, l'empresa continuarà negociant amb els treballadors fins al maig de l'any vinent per resoldre com es complirà la jornada anual de 1.536 hores. Desconvocada la vaga a Renfe per aquest divendres i els dies 7 i 11 de novembre El comunicat de l'operadora també indica que el nou document subscrit amb els treballadors dona "especial protagonisme" als centres de gestió d'operacions i incidències de la companyia, ja que els seus treballadors disposaran d'un "complement" que tindrà la finalitat de "professionalitar i fidelitzar" el personal que resulta "tan decisiu" en la presa de decisions. En matèria de conciliació, el nou conveni aplica una borsa d'hores de lliure disposició, acumulables entre elles en un màxim de 77 hores. Segons Renfe, aquestes hores s'hauran de destinar a la cura de persones grans, amb discapacitat i menors. El conveni és d'àmbit estatal i afecta a totes les persones treballadores del grup Renfe, excepte l'estructura de direcció, i estarà vigent fins al 31 de desembre de 2024. L'acord entre treballadors i Renfe arriba després que a mitjans d'octubre els sindicats majoritaris convoquessin una aturada de 3 dies (28 d'octubre, 7 i 11 de novembre) per denunciar el "bloqueig" en les negociacions. Al cap de 15 dies les organitzacions de treballadors van desconvocar la mobilització perquè l'empresa s'havia compromès a desbloquejar la situació.