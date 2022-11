L'informe territorial de la demarcació de Girona que elaboren els serveis de Promoció de la Diputació consta repunts de recuperació econòmica durant el 2021, amb més empreses i llocs de treball i un descens de l'atur. En concret, segons dades de la Seguretat Social, durant l'any passat el nombre d'empreses va créixer un 3,3% respecte del 2020 i va augmentar en tots els sectors econòmics, entre els quals destaquen el serveis (3,6%) –predominant a la demarcació amb 21.157 empreses; la construcció (3,2%); l'agricultura (2%) i la indústria (0,8%).

Relacionat amb això, també s'han incrementat els llocs de treball en els grans sectors d'activitat econòmica, principalment els serveis (5,9 %) i la construcció (4,6 %). En aquest sentit, la dimensió de les empreses en el conjunt de la demarcació també ha crescut i ha passat de l'ocupació de 9 persones de mitjana durant el 2020 a les 9,2 de finals del 2021.

En relació a l'atur, el nombre de desocupats registrats a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) a la demarcació es va reduir un 28% del desembre del 2020 al desembre del 2021 (31% menys en homes i 26% menys en dones).

Per origen, destaca la disminució en el nombre d'aturats d'origen estranger, que va baixar fins al 33,5% en aquest període. A finals del 2021, doncs, hi havia 35.763 aturats a les comarques gironines, uns registres que no s'assolien des de l’any 2008, molt abans de l'arribada de la covid-19.

El vicepresident primer de la Diputació, Pau Presas, remarca que les dades mostren "un teixit empresarial gironí dinàmic i que ha recuperat, en molts casos, el nivell prepandèmia".