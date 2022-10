La Guia de Vins de Catalunya 2023 ha escollit tres vins de la DO Empordà com a millors de les seves categories. Destaca especialment el vi La Creu del Celler Cooperatiu d’Espolla, que va ser triat com a millor vi blanc i com a millor vi de carinyena blanca. Aquest vi forma part dels ‘Vins de postal’, una col·lecció de vins de finca dels socis del celler.

El jurat de la publicació també ha escollit el vi Pla de Tudela, del celler Espelt, com a millor de la varietat picapoll blanc. El vi del celler de Vilajuïga s’elabora en unes vinyes ecològiques del Cap de Creus, a tocar del mar. Finalment, la Guia de Vins de Catalunya ha distingit també el vi Esventat, del celler Mas Llunes, com a millor vi brisat. Es tracta d’un monovarietal de garnatxa blanca i el seu nom, Esventat, significa que ha sofert l’acció del vent, que està ’tocat per la Tramuntana’.

La puntuació mitjana dels cellers de la DO Empordà a la Guia de Vins de Catalunya no ha deixat de créixer en els darrers anys. A la publicació del 2023, la nota mitjana dels vins empordanesos se situa en el 9,45 quan fa una dècada la puntuació va ser de 9,27 en l’edició del 2014.

Vins excepcionals

Els resultats dels vins de la DO Empordà a la Guia Peñin 2023 també són extraordinaris. Per primera vegada en un mateix any, dos vins de la denominació han rebut la qualificació d’excepcionals, reservada a les millors elaboracions que aconsegueixen una puntuació de 95 punts a 100 punts. Els dos vins ‘excepcionals’ de la DO Empordà són dos dolços: el Somnis de Gerisena Sol i Serena, del celler Gerisena, i el Bac de les Ginesteres, del celler Vinyes dels Aspres. Tots dos vins aconsegueixen 95 punts a la guia de referència de l’estat espanyol.

Prop d’un centenar de vins empordanesos són valorats també com a ‘excel·lents’ a la guia -amb una puntuació de 90 a 94 punts-. En destaquen els vins negres amb un 59% dels excel·lents; seguits dels blancs amb un 24%, i dels dolços, amb un 15%. Pràcticament, tots els cellers empordanesos que apareixen a la guia -23 de 25- aconsegueixen situar un o més vins a la categoria de vins excel·lents. De fet, un 54% dels vins empordanesos valorats pels tastadors de la Guía Peñín aconsegueixen aquesta bona nota. Aquest percentatge és el més alt assolit pels vins DO Empordà en totes les edicions de la publicació.

Premis Vinari

La desena edició dels Premis Vinari ha deixat una bona collita de guardons per a vins de la DO Empordà.

Dos vins de la denominació han estat escollits com a millor vi blanc amb criança i com a millor vi dolç. Ctònia 2019, del celler Masia Serra, s'ha endut el Gran Vinari d'Or al millor vi blanc amb criança, mentre que el Masia Pairal Can Carreras Garnatxa d’Empordà, del celler Martí Fabra, ha guanyat el Gran Vinari d'Or al millor vi dolç, ranci o de postres.

En total, els cellers de la denominació han aconseguit dos grans vinaris d'or, tretze medalles d'or i set de plata. A més, el celler Vinyes d'Olivardots ha estat distingit amb el Premi Vinari Nissan al Millor Projecte Ecològic.