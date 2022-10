La proliferació de pisos turístics a les grans ciutats i els municipis de costa han obligat molts ajuntaments a fer moratòries. A Figueres, però, amb una població de 47.000 habitants es veu més aviat com una "oportunitat". I és que en sis anys el nombre d'habitatges d'ús turístic s'han multiplicat gairebé per cinc passant dels 55 que hi havia l'any 2015 als 252 registrats al 2021. Una xifra que es tradueix en 1.387 places disponibles, cinc vegades més que fa sis anys (303). La majoria es concentren al rovell de l'ou, en punts tan cèntrics com la Rambla o la plaça de les Patates. L'alcaldessa, Agnès Lladó, diu que és positiu per a la ciutat i que promou la rehabilitació de pisos antics del centre històric que fins ara estaven en desús.

Figueres tenia només 55 pisos d'ús turístic amb 303 places l'any 2015. La xifra, però, ha anat creixent de forma exponencial i l'any passat ja en sumava 252, amb 1.387 places disponibles. Això significa que en sis anys la ciutat ha multiplicat gairebé per cinc tant els habitatges com les places disponibles. "Som la segona ciutat no costanera del país amb més pisos turístics", explica l'alcaldessa. I és que Figueres va sumar nous habitatges, fins i tot, en plena pandèmia, amb 28 pisos més que l'any anterior. L'any 2018 n'hi havia 152 amb 837 places disponibles; l'any 2019, just abans de la irrupció de la pandèmia, 200 i 1.101 places i l'any 2020, 228 amb 1255 places. Figueres se situa per darrere de Girona en nombre de pisos. La diferència és que la capital gironina va establir una moratòria l'any passat al Barri Vell i part del Mercadal per contenir-ne la proliferació. A Figueres, en canvi, l'equip de govern ho veu com una "oportunitat" i Lladó diu que és positiu perquè està ajudant a rehabilitar pisos del centre històric que fins ara estaven en desús. Lladó detalla que el centre històric compta amb molts baixos comercials i que els pisos superiors estaven tancats. Amb el creixement d'aquest sector, molts s'estan arreglant i obrint. L'alcaldessa, a més, remarca que a la ciutat no generen les problemàtiques que tenen en d'altres punts perquè el turisme que atrauen és eminentment familiar i "cultural". La majoria d'aquests habitatges es concentren al rovell de l'ou, en zones tan cèntriques com la Rambla, la plaça de les Patates, el carrer de la Jonquera o la plaça Gala-Salvador Dalí a escassos metres del museu.