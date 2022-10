Figueres ha iniciat un programa de suport a dones en àmbits rural i urbà, Dones RiU, coordinat per la Fundació SURT, amb la col·laboració de la Fundació Intermèdia i l'Ajuntament de Figueres. L'objectiu del programa és millorar l'ocupabilitat i facilitar la inserció laboral de les dones participants, especialment en dos nous sectors emergents: les economies verda i digital.

La directora general de la Fundació, Sira Vilardell, destaca "la necessitat d'acostar les formacions que obrin oportunitats a les dones en sectors que estan prenent força i que obren oportunitats laborals i socials per elles en la construcció d'un futur més sostenible".

Les dones participants reben una orientació personalitzada, prospecció laboral per afavorir la inserció, un taller de millora de competències digitals i un itinerari a escollir entre tres àmbits: l'economia verda, on es proposen formacions i tallers per treballar en sectors com l'agricultura i ramaderia ecològica, el comerç de proximitat i productes ecològics, la gestió de residus, energies renovables, la gestió forestal o l'educació ambiental; l'economia digital, que ofereix una proposta professionalitzadora de l'ús creatiu, crític i segur de les tecnologies de la informació i la comunicació en les àrees com el comerç digital, creació de continguts digitals o les xarxes socials; i l'itinerari general, per tal de promoure la producció local.

Actualment, al programa RiU hi ha un total de 14 dones ateses. Les participants es troben en edats compreses des dels 25 anys fins als 55 anys i amb perfils acadèmics diversos, que van des d’estudis primaris a estudis de formacions professionals superiors.

De les 14 dones, 5 són residents i empadronades al municipi de Figueres, 7 pertanyen a municipis de menys de 5.000 habitants i 2 d’altres municipis majors de 5.000 habitants. Per itineraris, quatre estan cursant l’itinerari d’economia verda, sis l’itinerari d’economia digital i quatre l’itinerari general.

Respecte a les derivacions des del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) s’han derivat un total de 60 dones de les quals 4 empadronades a Figueres i 55 residents a pobles de menys de 5.000 hab. La dona restant resideix a un altre un municipi major de 5.000 hab. També, s’han realitzat derivacions des d’altres serveis com des dels Serveis Socials del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (2 dones) i serveis socials de l'Ajuntament de Roses (3 derivacions).

El programa que avui s'ha presentat és la continuació del programa que es va impulsar l’any passat per a dones de més de 45 anys, coordinat entre la Fundació Intermedia, Suara Cooperativa, Fundació Ires i Fundació Surt, amb l’objectiu d’orientar i inserir laboralment dones que han perdut la seva feina i que es troben en situació d’atur de llarga durada.

Per l'alcaldessa Agnès Lladó, "projectes com aquest són molt importants, ja que fan un acompanyament a dones, per empoderar-les, donar-los suport en el procés d'orientació i inserció laboral. L'atur, malauradament, continua portant nom de dona. El perfil de persona aturada de llarga durada –més d'un any– correspon majoritàriament a dones".