Els sindicats i la direcció de Renfe han arribat a un acord per desconvocar la vaga per a aquest divendres i els propers dies 7 i 11 de novembre després que la direcció de la companyia hagi accedit al desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu i s'hagi compromès a estudiar la incorporació de més personal mitjançant una Oferta Pública d'Ocupació i evitar externalitzacions. Concretament, segons els sindicats, la direcció ha accedit a aplicar un increment salarial del 3,5% amb efectes a 1 de gener d'aquest any, la reducció de la jornada a 35 hores setmanals i l'estudi per a la creació de la figura del maquinista instructor per agilitzar els processos de formació.

Pel que fa la manca de personal, els representants dels treballadors detallen que s'abordarà en dues fases: per una banda la pròrroga de les contractacions temporals amb motiu de la mesura del govern d'oferir abonaments gratuïts i mitjançant una convocatòria d'oferta pública d'ocupació que doni cobertura a prop de mig miler de contractacions. En un comunicat, UGT ha valorat el "canvi de tarannà negociador de l'empresa" i ha advertit que es mantindrà "vigilant" perquè es compleixin les seves reivindicacions. La vaga –convocada per UGT, CCOO i el sindicat de maquinistes Semaf- havia de començar el 28 d'octubre a la mitjanit fins a les onze de la nit de l'endemà mentre que els altres 2 dies havien de ser parcials, de 6 a 9 del matí i de 6 de la tarda a 8 del vespre.