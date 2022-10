El director de l'aeroport de Girona, Vicent Pallarès, ha apostat per incentivar tres companyies que ajudin a reactivar la infraestructura. El director ha assegurat que l'aviació està "en un bon moment" perquè moltes companyies tenen capacitat d'incorporar naus "molt ràpidament". Pallarès ha posat d'exemple Volotea, una companyia amb "una gran capacitat de créixer" a l'Estat en aeroports secundaris. El director també aposta per Wizzair, que és "similar a Ryanair" però amb una forta presència al mercat de l'est i Ryanair també té un pla d'adquisició de noves. Per altra banda, el professor de la UdG, José Antonio Donaire, ha avisat que d'aquí a deu anys els bitllets d'avió podrien ser "entre dues i tres vegades" més cars.

La Taula Gironina de Turisme (TGT) ha convocat aquest dimarts unes jornades per fer balanç de la temporada a la demarcació. En aquesta trobada, els empresaris, la Universitat de Girona (UdG) i les administracions han compartit punts de vista i estratègies d'aquest estiu i també amb la mirada posada al futur a curt i mitjà termini.

Durant el debat, els empresaris han aprofitat per recordar la importància de l'aeroport de Girona pel sector turístic, una infraestructura que aquest estiu ha tingut una davallada del 30% dels passatgers que va tenir el 2019, mentre que la resta del sector turístic ha viscut una bona temporada.

El director de la infraestructura, Vicent Pallarès, ha justificat aquesta caiguda perquè en el moment en què bona part del turisme europeu compra els bitllets i paquets de vacances és durant el Nadal. Precisament les festes del 2021 encara hi havia "indecisió" sobre l'evolució de la pandèmia i això ha afectat negativament al nombre de passatgers que han aterrat a Girona.

Malgrat tot, Pallarès ha anunciat que el sector d'aviació està en un bon moment. I ho és perquè moltes d'elles tenen la capacitat de créixer i incorporar noves naus molt ràpidament. Per això ha insistit en el fet que toca fer "iniciatives" entre totes les administracions per atraure noves companyies i reactivar l'aeroport gironí.

Aposta per tres aerolínies

Concretament Pallarès ha apostat per tres aerolínies. La primera d'elles ja té el monopoli de passatgers a Girona, Ryanair. El director de l'aeroport ha assegurat que la companyia irlandesa té un pla d'adquisició d'aeronaus i Vicent Pallarès creu que una part d'aquests nous avions podrien venir a Girona si se'ls convenç amb l'estratègia adequada.

Per altra banda, hi ha Wizzair. Aquesta empresa ja havia operat a Girona fa uns anys i segons el director, "és similar a Ryanair" però amb molta més presència al mercat de l'Europa de l'Est, en països com ara Polònia. Precisament aquest és un mercat "estratègic" per a Pallarès, ja que considera que podria créixer molt a la demarcació si s'aconsegueixen noves connexions.

L'última de les apostes del director de l'aeroport és Volotea, una companyia amb "una gran capacitat de créixer" a l'Estat i també amb la previsió de la compra de noves naus. Per altra banda, Vicent Pallarès també ha posat l'accent en els mercats del nord d'Europa (Finlàndia o Suècia), que últimament ha comptat amb un "important fluxe" de passatgers que han aterrat a Girona.

La Generalitat i la Diputació elaboren el conveni

Malgrat tot, el director ha insistit en que cal una estratègia conjunta per part de les administracions. Sobre aquest punt, la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, ha avançat que la Generalitat i la Diputació de Girona estan elaborant un "nou conveni" per reimpulsar l'aeroport. Cañigueral ha assegurat que es tracta d'una infraestructura important per al sector turístic, però també perquè la demarcació "avanci econòmicament".

Un dels elements que tindrà en compte el conveni és l'estudi sobre el perfil de viatger que té l'aeroport Girona-Costa Brava que elabora la Universitat de Girona i la Taula Gironina de Turisme. Es tracta d'un document que analitza els passatgers al llarg d'un any natural i que van començar a fer enquestes als turistes a partir del maig. El president de la TGT, Jordi Martí, ha detallat que a partir de les dades que s'extreguin d'aquest document serviran per crear estratègies per captar els usuaris.

Martí ha assegurat que el sector turístic "no es resigna" amb la pobra programació que té l'aeroport durant l'hivern i per això vol saber com captar millor els clients que venen fora de la temporada per aconseguir més afluència de passatgers i que les aerolínies confiïn en la terminal gironina.

Els preus dels bitllets a l'alça

Durant la jornada convocada per la TGT, el professor de Turisme de la UdG, José Antonio Donaire, ha aprofitat per desgranar alguns dels reptes que té el sector turístic. Donaire ha arrencat la conferència recordant que la Unió Europea obligarà que el 60% del combustible dels avions sigui Sustainable Aviation Fuel (Combustible d'Aviació Sostenible), una xifra que a dia d'avui tan sols representa el 0,5%.

Per altra banda, el preu d'aquest tipus de combustible és quatre o cinc vegades més car que l'habitual. Tenint en compte que el 28% del cost d'un vol és el combustible, Donaire ha avisat que el 2030 els preus dels bitllets podrien ser "entre dues i tres vegades" més cars que els actuals. Per altra banda, Donaire també ha recordat que el compromís de la UE és deixar de comercialitzar i importar vehicles amb combustibles fòssils el 2035.

Això implica una revolució pel turisme a la demarcació de Girona, ja que les dues vies d'entrada principals al territori són precisament l'avió i el vehicle privat. Per altra banda, el professor de Turisme ha recordat que els visitants tenen un impacte en emissions de carboni i consum d'aigua considerable que caldrà reduir en un futur per garantir el creixement del turisme. Per exemple, la quantitat d'aigua que gasta un visitant és dues vegades superior al d'un local.

Més inversió en sostenibilitat

Per contra, Donaire ha recordat que la Organització Mundial del Turisme preveu un increment del 10% del sector turístic a Europa pel 2030. Per això, el professor de la UdG aposta perquè els empresaris turístics facin inversió per actualitzar les instal·lacions i fer-les més sostenibles. Donaire assegura que si els establiments es doten de fonts d'energia renovables i redueixen el consum energètic i també hídric, el sector serà més sostenible i garantirà el creixement. De fet, un estudi assegura que implementant mètodes tecnològics ja existents d'estalvi d'aigua han aconseguit que un hotel rebaixés el 80% del consum i els clients d'aquest negoci gastarien menys aigua que els residents.

En aquesta línia, el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, ha recordat que el seu sector és un dels que més ben posicionats està en aquest àmbit. Molts negocis han decidit en els últims anys apostar per instal·lar plaques fotovoltaiques, plaques d'aerotèrmia i mètodes de regeneració d'aigua. Malgrat tot, Gotanegra critica els impediments de les energètiques per vendre l'excedent d'energia que produeixen.

El president ha assegurat que un càmping gironí ha hagut de desconnectar les plaques fotovoltaiques al final de la temporada perquè no podia vendre tota l'energia que produïa una vegada el negoci tancava per final de temporada.