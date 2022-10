Aquest mes d’octubre han quedat decidits a Castelló d'Empúries quins projectes s’inclouen dins la partida pressupostària destinada al Pressupost Participatiu 2023. Després de tancar-se el període de votacions el 9 d’octubre passat, les propostes «Crear un circuit de carril bici que connecti les zones importants del municipi, tant per bicicletes com per patinets» (237 vots) i «Adaptar les voreres del municipi per tal que siguin accessibles» (211 vots) han estat les que han rebut més suport popular.

Aquestes actuacions són les que es desenvoluparan amb la partida de 250.000 € del pressupost municipal que s’havia reservat pels resultats d’aquest procés participatiu. Anna Massot, regidora de Participació Ciutadana, agraeix la implicació veïnal durant tot el procés i explica que «ara que els veïns i veïnes ens han fet arribar la seva decisió és el moment de començar a treballar per a donar compliment al seu vot. Estem molt contents de veure que edició rere edició la població es continua implicant en el projecte i el nostre objectiu és consolidar i fer créixer encara més aquesta eina de participació». Salvi Güell, alcalde, vistos els resultats, recorda «el compromís de l’equip de govern a incorporar 50.000 euros més a la partida d’inversions destinada a aquesta edició, per poder fer front als dos projectes, que sumen 300.000 euros». Del 19 de setembre al 9 d’octubre els veïns i veïnes majors de 16 anys i empadronats al municipi podien votar un màxim de tres projectes entre les 10 propostes finalistes. Així, fins a 645 persones –el que representa un 6,33% de participació- van fer arribar les seves votacions a través del web www.tutriescastello.cat o als diferents punts de votació telemàtica distribuïts al municipi, on van emetre un total de 1.661 vots. Pel que fa a la participació segons els grups d’edat dels votants, la franja d’edat entre els 46 i els 60 anys és la que ha pres part més activament en la fase de votació, representant un 32,31% del total de votants. La segueix la franja d’edat de 31 a 45 anys, amb un 27,43%; més de 60 anys, 25,10%; de 19 a 30 anys, 14, 23%; i de 16 a 18 anys, un 0,96%. 460 projectes diferents Durant el període de presentació de propostes, els veïns i veïnes van fer arribar 460 projectes al consistori. Totes les idees van ser analitzades pels serveis tècnics de l’Ajuntament a fi de descartar aquelles que no complien amb els requisits establerts. I finalment es va convocar un Fòrum Ciutadà de Priorització, que va servir per triar les 10 propostes finalistes que acabarien passant a la fase de votació popular.