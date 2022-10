L’empresa empordanesa de materials per a la construcció Impex Subministres SL va inaugurar aquest dissabte passat les seves noves instal·lacions a Figures, situades al carrer Calçada de Vilatenim número 4. Amb una trajectòria de més de quinze anys en el sector, Impex és «una companyia de referència en el mercat nacional i internacional dedicada a la venda, tant al professional com al particular, de gran diversitat de productes relacionats amb la construcció».

L’empresa disposa una àmplia flota de camions i furgonetes per a la distribució tant a Espanya com a França de tots els productes que comercialitza per a oferir el màxim servei al client. I, en les seves instal·lacions, disposa «d’una gran superfície d’exposició en panells de ceràmica i ambients realistes d’una gran gamma de productes i models enfocats al client». Integrat al departament de construcció, Impex compta amb «equip especialitzat en la rehabilitació i creació de cuines i armaris a mesura, on es realitzen projectes tècnics i la seva col·locació en obra. Treballant amb primeres marques italianes i nacionals».