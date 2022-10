Dos vins de la denominació han estat escollits com a millor vi blanc amb criança i i com a millor vi dolç. Ctònia 2019, del celler Masia Serra, s'ha endut el Gran Vinari d'Or al millor vi blanc amb criança, mentre que el Masia Pairal Can Carreras Garnatxa d’Empordà, del Celler Martí Fabra, ha guanyat el Gran Vinari d'Or al millor vi dolç, ranci o de postres.

En total, els cellers de la denominació han aconseguit dos grans vinaris d'or, tretze medalles d'or i set de plata. A més, el celler Vinyes d'Olivardots ha estat distingit amb el Premi Vinari Nissan al Millor Projecte Ecològic.