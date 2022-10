Els supermercats estan fent descomptes d'entre un 20% i un 50% en aliments amb una data de caducitat pròxima, i són productes igual de segurs que uns altres amb un marge més ampli: carns i amanides en oferta tenen una data de caducitat d'entre un i tres dies, i lactis i preparats, de dos a tres. Així ho sosté l'OCU en un estudi que ha realitzat en mil supermercats de 35 províncies, que ha estat finançat pel Ministeri de Consum i que confirma a més que es tracta de productes amb una càrrega microbiològica similar als que tenen una data de consum més àmplia, per la qual cosa poden consumir-se sense risc.

Segons l'estudi, els majors descomptes del 50% corresponen a vuit cadenes de súper i hipermercats: Carrefour, Cash Fresh, La Despensa, Ahorramas, Supeco, Froiz, Mas i Family Cash. També estan Hiper Usera amb un 46%, Suma un 45%, Lupa un 40%, mentre que a Alcampo i Condis la rebaixa mitjana és del 38%. A Bon Preu, Caprabo, Economy Cash, Lidl, Aldi, el Grup Dia, Charter, Consum i Coaliment és del 30%.

Els descomptes s'apliquen sobretot en productes frescos, com carns, amanides, postres làcties i aliments preparats com pizzes, sandvitxos, cremes de verdures o masses de pasta de full, la varietat de la qual varia segons la cadena. Aquests productes poden trobar-se en zones reservades a aquest efecte o en el lineal, barrejats amb productes de la mateixa família, encara que solen distingir-se fàcilment pels adhesius en color que assenyalen el percentatge de descompte.

El que no sempre es destaca és la data de caducitat, amb el risc que això suposa per al consumidor que no es fixi en la resta de l'etiquetatge, per ser el termini de consum breu: el més habitual són entre un i tres dies. Durant les visites als supermercats, els experts de l'organització també van trobar alguns productes ja caducats, encara que no han estat molts, tan sols l'1%. Els indicadors d'higiene en carns i plats preparats que s'han obtingut en l'estudi han estat normals i similars a aquells amb una data de caducitat més àmplia.

Alguna amanida presentava una lleugera podridura, però això s'apreciava a simple vista a través del seu envàs transparent, amb el que pot evitar-se fàcilment la seva compra. Les postres làcties no s'han analitzat, ja que poden consumir-se passada la seva data de consum preferent.

Davant aquests resultats, l'OCU anima a deixar els prejudicis a un costat i aprofitar aquests descomptes, més ara si cap amb la inflació disparada, i no només per l'estalvi que pot aconseguir-se sinó perquè així s'evita el desaprofitament alimentari en els supermercats.