El Govern ha deixat fora dels Pressupostos de l’any vinent les mesures vigents per reduir l’impacte de la guerra sobre les butxaques de les famílies i les empreses, a excepció de la pròrroga durant tot el 2023 dels abonaments de viatges gratuïts de Renfe. Però manté la incògnita sobre altres ajudes, com el descompte de 20 cèntims als carburants o la rebaixa fiscal de la factura de la llum que decidirà abans de finalitzar l’any. No obstant, els comptes públics inclouen altres subvencions com una alça de 65 milions en les ajudes a consumidors electrointensius –per sumar un total de 244 milions d’euros– i 102 milions d’euros més per al bo social tèrmic –fins a un total de 259 milions d’euros–, un xec per a les famílies més vulnerables a la seva factura de gas.

En total, les polítiques d’Indústria i Energia s’eleven un 2,6% en els pressupostos presentats aquest dijous al Congrés dels Diputats, fins a arribar als 11.600 milions d’euros, amb especial pes per a un pla d’incentius a la instal·lació de punts de recàrrega i l’adquisició de vehicles elèctrics, dotat de 455 milions d’euros, i 525 milions per al programa de rehabilitació energètica d’edificis. A més, s’inclou un increment de 118 milions per a projectes d’hidrogen renovable i 345 milions més per al desenvolupament d’energies renovables «innovadores, integrades a l’edificació i als processos productius», així com una alça de 120 milions d’euros per al Pla de Transició Energètica en l’Administració General de l’Estat. El document, que preveu una estimació de preus del gas per a l’any vinent de 118,8 euros per megawatt hora per a l’any que ve, en línia amb els 114,5 euros que dibuixa de mitjana aquest any, no incorpora cap impost verd, com hagués sigut un possible gravamen al dièsel o a l’aviació. «No és moment d’apujar la pressió fiscal sobre els carburants quan precisament els estem subvencionant», ha aclarit la titular del Ministeri d’Hisenda, María Jesús Montero, al ser preguntada sobre aquest assumpte. La ministra ha xifrat en 35.000 milions d’euros l’impacte pressupostari de les mesures vigents que, ha dit, situen Espanya com el sisè país que més va destinar en percentatge del seu PIB per combatre la crisi derivada de la guerra d’Ucraïna. Una durada més gran d’aquesta guerra, segons es llegeix al document, «prolongaria les tensions al mercat del gas, i augmentaria la probabilitat d’efectes de segona ronda en preus».