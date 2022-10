GiraTech, Digital Velez i IGirls Shop és el mateix que dir Marc Guich, Juan Carlos Vélez i Idoia Palou. Aquests són els noms de les primeres empreses i dels primers emprenedors que ocupen els despatxos de la Incubadora Vertical de Figueres, situada al Centre de Formació Ferran Sunyer, des de fa uns dies.

Després de mesos de papers, i amb les obres de remodelació acabades des del febrer de l’any passat, l’espai ha obert les portes als primers empresaris que s’han beneficiat de la concessió de subvencions per utilitzar un dels despatxos de la Incubadora.

El projecte, impulsat per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres, té com a objectiu promoure i fer créixer propostes empresarials locals. «És evident que l’espai físic són els despatxos, però el que volem és que la innovació empresarial sigui la protagonista», explica el cap de l’àrea, David Carvajal, que també destaca que «tots tres són projectes relacionats amb les noves tecnologies».

El procés per demanar la subvenció ha estat «llarg». S’ha fet a partir d’uns requisits concrets, d’entre els quals formar part del sector TIC i presentar un pla d’empresa. En aquest sentit, la tècnica de Promoció Econòmica, Mireia Vehí, comenta que han rebut diverses sol·licituds d’empreses que es volien adherir a la proposta, però que no complien les bases: «O ja feia molts anys que estaven constituïdes, o no estaven relacionades amb el món tecnològic».

Les propostes de Guich, Vélez i Palou van ser les més ben puntades pel personal tècnic de l’Ajuntament, a més de gent d’altres entitats de Promoció Econòmica de la comarca, que van formar part del jurat. «Són molt diferents, però tots tres tenen la possibilitat de créixer», comenta Carvajal, com una de les raons per les quals van apostar per aquests emprenedors.

Tots tres van assabentar-se de la possibilitat d’establir-se a l’espai d’innovació empresarial de diferent manera. A Guich va ser un amic qui li va fer arribar, Vélez va anar directament a Promoció Econòmica, i Palou ho va saber a través d’un exprofessor.

Pel que fa als projectes, GiraTech és una consultoria especialitzada en ERP (Planificació de Recursos Empresarials). «N’hi ha moltes en grans ciutats com Barcelona o Madrid, però en llocs com Figueres també en fan falta», diu el seu impulsor, Marc Guich, que el que vol és «ser proper amb els clients».

Digital Velez proposa una ajuda a les empreses per tenir presència i fer-se conèixer a través d’internet. «El futur és digital i hi ha molts projectes que necessiten que algú els ajudi a desenvolupar-se a través de la xarxa», afirma Juan Carlos Vélez.

En el cas d’Idoia Palou, està treballant per obrir una botiga de roba en línia que sigui low cost, a més d’un servei d’assessoria d’imatge. «Crec que és el que em pot fer diferent de la resta. Que t’assessorin estèticament sempre té un cost i el meu desig és oferir el mateix a un preu raonable», exposa.

Tanmateix, encara queden despatxos per omplir. Precisament, aquest dimarts 4 d’octubre és l’últim dia per sol·licitar-ne un, a més d’assessorament. El requisit principal és tenir una idea de negoci.

Una demanda compartida: «Necessitava un espai per treballar»

Encara que cada un d’ells té el seu projecte i les seves idees, coincideixen en alguns dels motius que els han fet demanar la subvenció. Guich diu que «necessitava un espai per treballar» i que, ja amb l’empresa muntada, li va sorgir l’oportunitat de ser a la incubadora. I Vélez hi està d’acord: «He tingut clients que han acabat per no contractar-me pel fet de no poder-los rebre en un lloc que no fos casa meva», lamenta, tot i que reconeix que ara ja podrà fer-ho tal com li hauria agradat des del principi. Idoia Palou explica que la seva idea era tenir el negoci a casa, però que no ho veia possible i que, econòmicament, és una bona ajuda. «A l’entrevista em van preguntar per què no ho feia des de casa, però jo allà no hi trobava el meu lloc. Has de ser professional».