L'Ajuntament de Figueres ha presentat un directori digital de tots els negocis de la ciutat, www.compremafigueres.cat, amb l'objectiu de tenir centralitzada i en un mateix espai tota la informació dels comerços de la ciutat.

El directori actua com a cercador i visualitzador cartogràfic i contribueix a donar visibilitat als negocis i empreses locals. En total són 769 els negocis que en formen part. Els establiments s'agrupen en sectors econòmics. Hi ha 16 sectors que abarquen tots els àmbits (alimentació, automoció, roba, complements, equipament de la llar, esports...)

El directori també inclou un apartat on s'informarà de totes les campanyes que es desenvolupin a la ciutat.

L'any 2020 es va elaborar el Pla de dinamització de l'activitat comercial urbana de Figueres, que incloïa un cens actualitzat de l'activitat comercial municipal. Es va realitzar una visita a tots els comerços i entre altres informacions, se'ls demanava si volien formar part d'una guia comercial de la ciutat. Tots els comerços que van respondre afirmativament són els que ara apareixen al directori que presentem.

Si alguns comerços en el moment de fer el cens van respondre que no, no passa res, s'hi poden afegir perquè aquesta pàgina web serà viva i s'anirà actualitzant.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que "Figueres és la ciutat de 20.000 habitants amb més comerços i més metres quadrats comercials per habitant de Catalunya. Sempre m'agrada dir que és un centre comercial obert a l'aire lliure de referència. Tenim un teixit comercial potent, que posa en valor la nostra ciutat. El comerç local cohesiona i dona vida als barris de Figueres".

Per la seva banda, la regidora de Comerç, Ester Marcos ha afegit que "aquest directori comercial ha estat realitzat per talent local, per en Marc Garcia, de l'empresa Kodio. Per primera vegada el comerç local està agrupat en un únic espai i tothom el pot conèixer".