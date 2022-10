El Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els ajuntaments de Figueres, Vilafant, Castelló d’Empúries, Roses, Llançà, la Jonquera, l’Escala i Vilamalla, han acordat la contractació d’un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL), amb l’objectiu d’impulsar i engegar el Pla estratègic de desenvolupament econòmic local i d’ocupació a l’Alt Empordà pel període 2020-2025.

En concret, el Consell Comarcal serà qui contractarà un AODL comarcal de Comerç, el Consell Comarcal serà qui contractarà el nou Agent, si bé en el procés selectiu hi participaran representants dels consistoris que integren el projecte.

El nou Agent treballarà en l’àmbit supramunicipal i tindrà impacte a les poblacions que formen part del Pla. Els representants tècnics de les administracions participants, s’encarregaran de fer el seguiment, donar suport a la implementació, i assessorar el nou Agent. A més, per tal de desenvolupar correctament la seva tasca, comptarà amb els recursos materials de l’àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal.

Val a dir que per finançar la contractació del nou AODL, se sol·licitarà al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una ajuda de 36.000 euros. Alhora, en el procés selectiu hi participaran representants dels ajuntaments participants en el projecte.

La contractació d’un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local s’emmarca en l’impuls del Pla estratègic de desenvolupament econòmic local i d’ocupació a l’Alt Empordà 2020-2025. Aquest document pretén fomentar l’economia comarcal, així com atreure noves inversions i incentivar l’ocupació, sempre apostant per crear cooperació entre el sector públic i el privat.

Per tirar endavant aquest full de ruta s’invertiran 9,3 milions d’euros, quantitat que servirà per potenciar els atractius de l’Alt Empordà i revertir les mancances d’aquesta, com l’elevat índex d’abandonament escolar, la taxa d’atur comarcal –que és més alta que la mitjana catalana–, i el perfil formatiu baix. El Pla preveu vuit línies estratègiques, més una línia zero, que és el pla de xoc post-Covid-19, que es va haver d’incorporar a causa de la pandèmia. Les línies de treball són: Projectes motors; Ocupació i Formació; Empresa i emprenedoria; Comerç; Indústria i Logística; Agroalimentari, i Turisme.