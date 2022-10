L'atur continua enfilant-se a les comarques gironines per tercer mes consecutiu i el mercat laboral nota la fi de la temporada turística. La demarcació tanca el setembre sumant 1.139 desocupats, cosa que traslladat en percentatges suposa un increment del 3,54%. Percentualment, és el segon més elevat de Catalunya, tan sols per darrere de Lleida (+4,77%). A les comarques gironines, el mes es tanca amb 33.340 persones que busquen feina. En paral·lel, l'afiliació a la Seguretat Social també baixa; en aquest cas, un 3,71%. Tan sols durant el setembre, la demarcació ha perdut 13.640 afiliats. L'única nota positiva la posa la contractació. Ara bé, només si es compara amb l'agost, perquè encara s'està per sota dels de fa un any enrere.

El mercat laboral gironí nota la dependència del turisme, i també les dificultats econòmiques derivades de la inflació. El territori tanca el setembre amb un nou increment de l'atur, que ja encadena tres mesos de pujades. En concret, ara a les comarques gironines hi ha 1.139 desocupats més, cosa que traslladat en percentatges suposa un augment del 3,54%.

Si es posa en relació amb la resta del país, aquest increment és el segon més elevat de tota Catalunya. Només el supera Lleida (on aquí l'atur s'ha enfilat fins a un 4,77%). Per darrere, i a molta més distància, s'hi situen Tarragona (+1,89%) i Barcelona (+0.22%).

Per sectors, a les comarques gironines aquell que suma més aturats són els serveis. Aquí hi ha 1.074 persones que durant l'últim més han perdut la feina; reflex, també, de la fi de la temporada turística. En paral·lel, la indústria també suma 101 desocupats més. També hi ha 114 gironins sense cap feina anterior que s'han apuntat a llistes. Per contra, l'agricultura i la construcció redueixen atur. Però ho fan en unes xifres tan baixes (26 i 124 treballadors, respectivament) que no permeten capgirar la mitjana.

Ara mateix, a les comarques gironines hi ha 33.340 desocupats. En comparació amb el setembre del 2021, això suposa un descens del 6% (2.129 persones menys).

13.000 afiliats menys

El mercat de treball gironí suma aturats i, de retruc, també perd afiliats a la Seguretat Social. Segons recullen les dades del Ministeri, només durant el setembre l'afiliació ha baixat fins a un 3,71%. En aquest cas, el de Girona és el descens més elevat de tota Catalunya, i dobla tant el que s'ha registrat a Lleida (-1,86%) com el de Tarragona (-1.63%). Per contra, a Barcelona i l'àmbit metropolità l'afiliació ha pujat.

Durant el setembre, les comarques gironines han perdut 13.640 afiliats. És un símptoma que indica com l'acabament de la temporada turística i les dificultats econòmiques per la inflació i l'alça dels preus de l'energia es tradueixen en destrucció de llocs de treball.

A la demarcació ara hi ha 354.086 afiliats a la Seguretat Social. Malgrat la pèrdua d'aquest setembre, encara continuen situant-se per damunt dels que hi havia ara fa un any. En concret, un 4,26% més.

Més contractes

Més desocupació i menys afiliats a la Seguretat Social. Però segons recull l'estadística del Ministeri, durant el setembre a les comarques gironines s'han signat més contractes que a l'agost. En concret, se n'han rubricat 24.668, cosa que suposa un increment de l'11% si es compara un mes amb l'altre (en concret, són 2.473 més que a l'agost).

Gairebé tres de cada quatre (17.189) han estat al sector serveis. I a diferència de mesos anteriors, a partir del moment en què va entrar en vigor la nova reforma laboral, en aquest cas els indefinits i els temporals són meitat i meitat (12.661 i 12.007, respectivament).

Ara bé, tot i que la contractació hagi pujat durant aquest últim mes, es queda per sota de les xifres de fa un any enrere. Perquè en comparació amb el setembre del 2021, a les comarques gironines s'han rubricat un 10,93% menys de contractes que aleshores (en concret, 3.028 menys).